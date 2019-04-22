Rektör Budak, miniklerin 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde minikler doyasıya eğlendi. Ege Üniversitesi (EÜ) Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak miniklerin coşkusuna ortak oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Ege Üniversitesi (EÜ) Anaokulu'ndaki çocuklara yönelik, “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenlendi. EÜ Kültür Sanat Evindeki etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, anaokulu öğretmenleri, aileler ve minikler katıldı.

Çocuk şarkıları eşliğinde sahne alan miniklerin gösterileri salonu dolduranlardan tam not aldı. Program sonunda konuşan Rektör Budak, "Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Muhteşem bir gösteri yaptılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan tarihi açıdan da büyük bir önem taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bu tarihin önemini çocuklarımıza da anlatıyoruz; ayrıca çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için de büyük çaba harcıyoruz. Kısa süre önce anaokulu ve kreşimizi yeni binasına taşıdık. Gerek doktoru, gerek hemşiresi gerek sınıf düzeni ve donanımlı öğretmenlerimizle okulumuz örnek teşkil ediyor. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 23 Nisan'ı çocuklar ve aileleri ile birlikte kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları yalnız bırakmayan Budak, çocuklarla tek tek ilgilenerek Çakabey Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan hediyeleri verdi.