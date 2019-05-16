Rektör Budak: “Ülkemizin yerli ilaç üretimine katkıda bulunmak istiyoruz”

Dr. Necdet Budak, “İlaç konusu ile ilgili Türkiye'nin yapması gereken çok şey var. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak ilaç ar-ge projemiz var. Yerli ilaç üretimimizle ile ilgili yeterli sevide değiliz. Bu kadar akademik yetkinliğimiz varken en azından temel bazı ilaçlarda mesafe almamız lazım. Türkiye'nin yerli ilaç üretimine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda “Bilimsel Eczacılığın 180. Yılı Kutlama Programı” gerçekleştirildi. 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Dr. Necdet Budak, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Ayfer Yalçın, Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Aytemir, İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Üyesi Uzm. Ecz. Vedat Eğilmez, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Ecz. Şükrü Utku Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eczacılık Günü etkinliğinde bütün paydaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Eczacılık Gününüz kutlu olsun. Eczacılık kutsal bir meslektir. Tarihsel olarak insan var olduğu sürece eczacılık, sağlık hizmeti anlamında vazgeçilmez bir unsur. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin eczacılık mesleğinin devamlılık arz edeceğini düşünüyorum. Eczacılık Fakültesi ile akademik kadro ve öğrencileri ile gurur duyduğumuz bir fakülte. Türkiye'de üniversite olarak iyi olduğumuz ilk beş alandan biri eczacılık. Eczacılık Fakültesi, üniversite- sanayi işbirliğinde somut çıktılar sunan ve başka üniversitelere örnek projeler sunan bir fakültemiz. Öğrenciler eczacılık fakültesinden mezun olunca yüzü gülerek mezun oluyorlar çünkü iyi yetişiyorlar” dedi.

"İlaç Ar-Ge projemiz var"

Ege Üniversitesi tarafından yürütülen milli ilaç çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Rektör Prof. Dr. Budak, “İlaç konusu ile ilgili Türkiye'nin yapması gereken çok şey var. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak ilaç Ar-Ge projemiz var. Yerli ilaç üretimimizle ile ilgili yeterli sevide değiliz. Bu kadar akademik yetkinliğimiz varken en azından temel bazı ilaçlarda mesafe almamız lazım. Türkiye'nin yerli ilaç üretimine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Türkiye'de eczacılık eğitimi- öğretimi, mezuniyet sonrası uygulamalar, yeni uygulama alanları arayışı ve mesleğin gelecek etkisi ile şekillenmesi aslında bir bütün. Saymış olduğum tüm aşamalarda doğal olarak bazı sorunlar yaşıyor olabiliriz. Ancak bu sorunlara her zaman mesleğimizin insan sağlığına etki eden mesleklerden biri olması nedeniyle kutsiyetini unutmadan tüm sorunlarımızı birlik ve beraberlik içinde uzlaşmayı esas alarak çözüme kavuşturabilir” diye konuştu.

“Geleceğe uyum sağlayabilen mezunlar veriyoruz”

Sağlık hizmetlerindeki rolü bakımından eczacıların ilaçların üretimi, kullanımı ve danışmanlığı konusunda en yetkin kişiler olduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın da şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü açısından sağlık işgücü kalite ve erişilebilirlik standartları kapsamında değerlendirilmekte. Eczacı her yönüyle bu sağlık işgünün en temel parçasıdır. Bu nedenle kalite ölçütlerine uygun mezunlar veriyoruz ve vermeye devam etmeliyiz. Ancak tüm dünyada sürekli değişen mesleki vizyon ve trendler eczacılık mesleği için de geçerlidir. Fütürist bir yaklaşımla bakıldığında; geleceğin eczacılığı dijital teknolojinin ve yapay zekânın kullanılabileceği bir noktaya gidecek görünüyor, dijital dünyada kendini değerlendirebilen hastalar, bu hastalara özel, bireysel ilaç tedavileri, giyilebilir medikal tedavi yöntemleri, eczanelerde stok yönetiminden ilaç sunma hizmetine değin yapay zekanın kullanılabildiği bir süreç. İnsan malzemesi de bu bilgilere ve uygulamalara uyum sağlayacak nitelikte olmalı. Bu nedenle geleceğe uyum sağlayabilen mezunlar ve meslektaşlara sahip olmak zorundayız. Biz akademi olarak böylesi mezunlar vermeyi hedeflemeli, meslektaşlarımız ise sürekli olarak kendilerini eğitip, geliştirmeye devam etmelidir. Bizler eczacılığın akademi yönünü temsil ediyoruz. Eğitimin ötesinde ülkemizin bilimsel ve araştırma öncelikleri ve gereksinimleri açısından da fonksiyonel olmak zorundayız. Bu kapsamda ilaç araştırma ve geliştirme bizim temel fonksiyonel alanımız olmalı. Gerek kurumsal gayretler ve gerekse endüstri işbirlikleri ile bu konuda daha çok ivme kaydetmek zorundayız."

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise “Eczacılık mesleğinin akademik kuruluşunun 180'inci yılında; insan sağlığına katkı sunan tüm meslektaşlarımın Eczacılık Gününü en içten dileklerimle kutluyor, bilimin ve doğrunun ışığında sağlık ve başarı dolu nice yılar diliyorum” dedi.