Rektör Budak, uluslararasılaşma çalışmalarını anlattı

Dr. Necdet Budak, araştırma üniversiteleri arasına ismini yazdırmak için sürekli çalışan EÜ'de, bu hedefteki en önemli kriterlerden biri olan uluslararasılaşma çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ege Üniversitesinin 2023 Akademik Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen uluslararasılaşma stratejilerinin anlatıldığı sunuma, EÜ Senato Üyeleri, akademik ve idari çalışanlar katıldı. Rektör Budak sunumunda; uluslararasılaşmanın neden gerekli olduğunu, bu alanda Ege Üniversitesinin başarılarını, yapılan çalışmaları ve gelecek hedeflerini anlattı.

Uluslararasılaşma ile kaliteli eğitim arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, “Dünya üniversite sıralamalarında daha üst sıralara yükselmek, öğrencileri ve diğer kültürleri anlamak ve onlarla anlaşmak konusunda daha başarılı hale gelmek, uluslararası proje kabulü, ortak bulma, editörlük ve yurt dışı üniversitelerden araştırmacı olarak kabul alma, ortak yayın yapma, atıflarda artış gibi konularda daha iyi olabilmek için uluslararasılaşmaya gereken önemi vermemiz lazım. Ayrıca, araştırma üniversitesi ve YÖK İzleme ve Değerlendirme göstergelerinde önemli yer tutuyor. Yurt dışından nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarının, üniversitemizi tercih etmelerini de sağlıyor. İşte bunlardan ötürü; uluslararası bilimsel camiada tanınırlığımızı artırmak, uluslararası işbirliği faaliyetleri için eylem planları oluşturmak, uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve uluslararası işbirliğine dayalı ortak lisansüstü programlar açılmasına öncülük etmek amacıyla bir Uluslararasılaşma Komisyonu kurduk. Eramus Plus, Farabi, Mevlana, Orhun-Türk Keneşi, IAESTE, ikili anlaşmalar ve proje bazlı anlaşmaları Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çatısı altında topladık” dedi. Üniversite olarak uluslararasılaşmayı teşvik ettiklerini söyleyen Rektör Budak, “Genç akademisyenlerimizin öncelikli olduğu BAP Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi (UİP) destek programını oluşturduk. Yurt dışı bilimsel etkinliklere katılıma destek veriyoruz. Uluslararası yayını kolaylaştırmak için temmuz ayından beri çeviri ve proof-reading desteği veriyoruz. Bu kapsamda 58 makale, 326 bin sözcük için hizmet sağlandı ve kısa sürede 8 makale Q1 - Q2 kabulü aldı” diye konuştu.

Uluslararası alanda pek çok başarı

Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmalarındaki başarılarından bahseden Prof. Dr. Budak, “YÖK tarafından 2018'den itibaren uluslararasılaşmada pilot üniversite seçildik. Erasmus değişim programıyla giden ve gelen öğrenci sayısında tüm Türkiye'de sürekli ilk 5 içerisinde yer aldık. Avrupa Birliğinin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA II) finansmanıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü 4,5 milyon Euro bütçeli ‘Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek' (YEVDES) projemiz destek almaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Ege Teknopark yürütücülüğünde başvuruda bulunduğumuz ‘D-TECH4ENT-Deep Technology Incubator for Entrepreneurs' projemiz destek gördü. Ufuk2020 kapsamında desteklenen NetWave (innovasyona hızlı erişim) projesinde teknopark firmamız ilk kez koordinatör olma başarısını gösterdi. TUBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, Oxford Üniversitesi (Dr. Özkan Doğanay) ve Central Leather Research Institute'den (Dr. Senthil Rethinam) iki araştırmacı için destek aldık. İlk kez UNESCO Kürsüsü Başvuruları yaptık. 15 doktora sonrası araştırmacı getirmek için Marie Skodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri Başvurusu yapıyoruz. Association of Universities for Textiles üyesi olabilen Türkiye'deki ilk üniversite olduk. Avrupa Farmakoloji Derneği (EPHAR) Türkiye Delegeliğine seçildik. Asya Bilim Akademileri Birliğinin (AASSA)'nin ‘Bilim ve Mühendislikte Kadın' üyeliğini elde ettik. Bu alanda çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi. Ege Üniversitesinde uluslararası projelerin her geçen gün arttığını belirten Prof. Dr. Budak, “2018 yılında bir adet PRIMA, bir adet H2020, iki adet COSME, dört adet Erasmus Plus, iki adet British Council olmak üzere toplam 10 adet uluslararası proje kazanıldı. 2019 yılında da bir adet PRIMA, iki adet H2020, bir adet COSME projesi, beş adet Erasmus Plus, olmak üzere dokuz adet uluslararası proje kazanıldı. Toplam fon 2018 yılında 300 bin Euro, 2019 yılında ise 727 bin Euro oldu. Bunların yanı sıra 2019 yılı itibariyle devam eden 38 adet COST aksiyon üyeliğimiz bulunmakta. 2020 yılında toplam 28 uluslararası proje başvurusu yapıldı” diye konuştu.

Dünya sıralamalarında sürekli yükseliş

Ege Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında da yerini almaya başladığını ifade eden Rektör Budak, “THE University Impact Rankings 2019 sıralaması için ilk kez başvuruda bulunduk. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanlığımızca da benimsenen ‘sürdürülebilir kalkınma' amaçlarından; ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam'da Türkiye'de 2'nci, dünyada 101-200 bandında, ‘Amaçlar için Ortaklıklar'da Türkiye'de 5'nci, dünyada 301-400 bandındayız. Genel sıralamada ise 401-600 bandında yer alıyoruz. Daha önce girmediğimiz Round University Ranking (RUR) dünya sıramalarında ilk kez yer aldık. Nature Indeks Nature & Science Dergi grubu sıralamasında Türkiye'de altıncı sırada yer aldık. Başvurumuz sonucu ayrıca QS, ARWU gibi dünya üniversite sıralamalarında da ilk kez değerlendirildik. URAP 2019-2020 sıralamasında Türkiye'de 6'ncı dünyada 842'inci sırada yer bulduk. Bu sıralamalarda yükselişimiz devam edecek” dedi.

Rektör Budak, Ege Üniversitesinin daha ileri uluslararsılaşması hususunda yönetim düzeyinde, enstitü, fakülte ve yüksekokul düzeylerinde, uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü, BAP, EBİLTEM düzeylerinde eylem planlarını anlatarak sunumuna son verdi.