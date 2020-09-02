Rektör Budak'tan Çeşme'ye gastronomi sürprizi

Rektör Necdet Budak başkanlığında toplanan Çeşme Turizm Fakültesi Kurulunda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılmasına karar verildi.

Türkiye turizminin önemli merkezlerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesinde daha önce Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak eğitim verirken, geçen yıl fakülteye dönüştürülen Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi; çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim öğretim içeriklerini yenileyerek akademik ve idari yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği bölümleri ile öğretime devam eden fakülte, şimdi de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü açarak, zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda araştırılmasını, korunarak geleceğe aktarılmasını ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak amacıyla sanatsal duyarlılığa sahip meslek profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Ege Üniversitesinin pek çok alanda hızlı bir yükselişe geçmesine öncülük eden Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinde ilk defa Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümün açılmasına karar verilen fakülte kuruluna başkanlık ederek, Çeşme'ye gastronomi sürprizi yaptı. Hızla yükselen gastronomi turizmini Çeşme'ye kazandırarak turizm alanına ivme katmayı hedefleyen karar ile Çeşme Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci almayı hedefliyor. Gıda bilimi, yiyecek hazırlama, beslenme, pişirme yöntemleri ile estetik bilgi ve beceri gerektiren bir disiplin olan gastronomi alanında turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli turizm personelini yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Rektör Budak, pandemi süreci sonrasında Çeşme'nin ve Ege Bölgesinin turizmde cazibe merkezi olması için Ege Üniversitesinin inisiyatif almaya hazır olduğunu kaydetti.