Rektör Budak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'destek' teşekkürü

Ege Üniversitesi (EÜ)'nin yerinde değişim dönüşümünü içeren dev proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İkinci 100 Günlük Eylem Planında yer aldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin geleceğini şekillendirecek dev projeye verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Eylem planının kapsamına; Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu ve koru alanlarının oluşturulması da alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetleri arasında yer alacak çalışmalara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, son bir yıldır EÜ'nün yerinde değişim dönüşümü için girişimlerde bulunduğunu ve bu girişimlerin sonuç verdiğini söyledi.

Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olarak EÜ'nün köklü bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Rektör Budak, "Çok donanımlı ve kaliteli akademik kadromuz var. Kentimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana kampüsümüzde neredeyse ayak basmadık nokta bırakmadım. Bu inceleme gezilerinde karşılaştığımız sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduk; ayrıca, akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz çıktılar doğrultusunda da yine alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözüme kavuşturduk. Köklü üniversite olmanın dezavantajı, binaların eski olması ve yenilemeye ihtiyaç olması. Bu konuyu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla çalışmalar başlattık; üniversitemizle ilgili bir master planı yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planına üniversitemizin de dahil edilmesi bizleri mutlu etti. Üniversitemiz için çok önemli bir gelişme. Merkez kampüsümüz Bornova'da ve taşınması söz konusu değil. Eski binalarımızın yerinde değişim dönüşümü yapılacak. Gerek üniversitemizde gerekse ilgili bakanlığımızda uzun süredir yürütülen çalışmalara destek veren herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.