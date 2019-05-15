Rektör Budak'tan kampüste yapımı süren yurt inşaatında inceleme

Dr. Necdet Budak'ın EÜ merkez kampüsü içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik Ankara'daki girişimleri sonucu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yurt inşaatı hızla sürüyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Rektör Budak, “Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışmalarımız sürüyor. Üniversitemize desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Necdet Budak'ın öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak için Ankara nezdinde yürüttüğü girişimler sonuçlarını veriyor. Rektör Budak'ın göreve geldikten kısa süre sonra, EÜ merkez kampüsü içinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Ege ve Zübeyde Hanım Kız Öğrenci yurtlarının kapasitelerinin arttırılmasına yönelik girişimlerinin ardından başlatılan yurt inşaatı hızla sürüyor. Yurt inşaatında incelemelerde bulunan Rektör Budak, öğrenci yurdunun yapılmasıyla ilgili desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

İzmir'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin yararlandığı yurtların kapasitelerinin az olduğunu hatırlatan Rektör Budak, "İki etaptan oluşan yurt inşaatlarının ilk etabı devam ediyor. İlk etapta yapımı süren yurt 2 bin öğrenci kapasiteli olacak. Bu yurdun tamamlanmasının ardından ikinci etabın yapımına başlanacak. Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almaları, yiyecek ve barınma gibi ihtiyaçları bizler için çok önemli konular. Geleceğimiz olan gençlerimiz için yaptığımız girişimler sonuç verdi. Her alanda üniversitemize destek veren Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ile de sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Rektör Budak, öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda da yeni projeler ürettiklerini vurguladı.

Toplam kapasite 6 bin

Merkez kampüste iki ayrı etaptan oluşan yurt inşaatlarıyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Uslu da, "İlk etap inşaatımız 2 bin öğrenci kapasiteli, 2. etap ise 4 bin kapasiteli olacak. İlk etabın aralık ayında tamamlanması planlanıyor. Hemen ardından da ikinci etap başlayacak. Proje toplamda 6 bin öğrenci kapasiteli olacak. 3 kompleksten oluşacak projede, içinde tuvalet ve banyosu bulunan 3'er kişilik odalar, her bir komplekste toplam 624 kişilik yemekhane, toplam 418 kişilik konferans salonu, sergi- fuaye salonu, çok amaçlı toplantı salonu, çamaşırhane, sığınak, market, kuaför, mescit, ayakkabı tamircisi, revir, doktor odası ve ofis gibi alanlar olacak. Bahçede ise öğrencilerin sosyal ve spor aktivitelerine katkı sağlayabilecek parkurlarla mahaller düşünüldü” diye konuştu