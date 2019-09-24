Rektör Budak'tan öğrencilere sıcak karşılama

Dr. Necdet Budak da, kampüsü dolaşarak çeşitli fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerle buluştu.

2019-2020 akademik yılının başlaması ile birlikte Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünde tatlı bir telaş yaşanıyor. Eğitim birimlerince düzenlenen oryantasyon programlarına katılım gösteren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yeni akademik yıl ile birlikte tekrar öğrencilerimize kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Biz, onlar için varız. Sevgili öğrencilerimize eğitim öğretimin yanında; üniversitemizdeki kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerden de yararlanmalarını tavsiye ediyorum. 2019-2020 akademik yılının tüm öğrencilerimize, üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Budak öğrencilere aşure dağıttı

Rektör Prof. Dr. Budak, yeni akademik yılın başlamasıyla kampüsü dolduran öğrencilere ve çalışanlara Muharrem ayı dolayısı ile aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımı sırasında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Rektör Budak, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.