Rektör Budak'tan YÖK Başkanı Saraç'a “Ege'de Değişimin Üç Yılı” kitabı

Dr. Necdet Budak, Ankara temasları kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret ederek, “Ege'de Değişimin Üç Yılı” kitabını takdim etti.

Ege Üniversitesine rektör olarak atandıktan sonra üniversitede büyük bir yenilenme, değişim ve dönüşüm başlatan Rektör Budak'ın, son üç yıl içinde; eğitim-öğretimde kalite öncelikli, öğrenci odaklı ve araştırma üniversitesi hedefli hayata geçirdiği öncü proje ve uygulamalar kitap haline getirildi.

Ankara temasları kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret ederek, Ege Üniversitesinde yürütülen eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Rektör Budak, Ege Üniversitesinde oluşturulan değişim ve dönüşümü ayrıntılı anlatan “Ege'de Değişimin Üç Yılı” kitabını takdim etti. Rektör Budak, Yükseköğretim Kurulunun, Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde başlattığı “Yeni YÖK misyonu” doğrultusunda Ege Üniversitesine atfedilen görevleri başarıyla yerine getirmek için bugüne kadar çalıştıklarını, bundan sonra da aynı istek ve gayretle çalışacaklarını dile getirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Rektör Budak'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Ege Üniversitesi'nin hem bölge hem de ülke için çok önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.

“Ege'de Değişimin Üç Yılı”

Rektör Budak, Prof. Dr. Saraç'a takdim ettiği kitabın önsözünde; “65 yıllık köklü bir birikime ve güçlü akademik potansiyele sahip olan Ege Üniversitemiz; bölgemizin ilk, ülkemizin dördüncü sırada kurulan bilim çınarı olarak ülkemizi bilim ışığı ile aydınlatan ve bölgesine değer katan saygın bir yükseköğretim kurumudur. Çağdaş, girişimci ve katılımcı eğitim-öğretim anlayışıyla bilime sunduğu katkıların yanı sıra yüz binlerce idealist genç yetiştirmiş olan Ege Üniversitesinin; bugünlere gelmesinde emekleri olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şahsen yıllar önce dersliklerinde okuduğum, akademik kariyerimin önemli dönüm noktalarını yaşadığım ve kıymetli hocalarımdan edindiğim bilimsel tecrübemi pek çok gence aktarma fırsatı bulduğum üniversiteme, 18 Ekim 2017 tarihinde Rektör olarak atandım. Hem öğrencisi hem akademisyeni olma gururunu yaşadığım ancak yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında ülkeme hizmet etmek üzere bir süre ayrı kaldığım üniversiteme, bu önemli görevi icra etmek için döndüğüm gün büyük bir heyecan, onur ve mutluluk yaşadım. Bugün de göreve geldiğim ilk andaki heyecanla üniversitemizi hak ettiği noktaya taşımak için var gücümle çalışıyorum. Görevim süresince en büyük motivasyonum, bugünlere gelmemi sağlayan değerli hocalarıma ve mezunu olmaktan her zaman kıvanç duyduğum üniversiteme karşı yüreğimdeki minnet duygusu ve vefa borcudur. Ege Üniversitesini bilime ve ülkesine sunduğu katkılarla, temsil ettiği değerlerle örnek teşkil eden bir kurum haline getirmek; dev bir bilim yuvası olarak ülkemizin aydınlık geleceğine daha fazla katkı sunmak adına çıktığımız yolda kısa sürede çok önemli mesafeler kat ettik” ifadelerine yer verdi.

Ege Üniversitesi ailesinin ortak başarısı

Bilimsel ve teknolojik altyapı anlamında 65 yıl boyunca inşa edilen güçlü akademik potansiyelden daha yüksek verim almak ve bu potansiyelin gelişmesine katkı sağlamak üzere Ege Üniversitesi tarihinde pek çok ilke imza attıklarını ifade eden Rektör Budak, “Devletimizin yetkin kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslar, kamu kurum ve kuruluşları ile hayata geçirdiğimiz iş birlikleri vasıtasıyla Ege Üniversitesini yükseköğrenim alanında daha görünür kıldık. Ege Üniversitesinin uzun yıllar stratejik hedefleri arasında yer almış üniversite-sanayi iş birliğine, geliştirdiğimiz özgün Ege Modeliyle yeni bir soluk getirdik. Oldukça kısa bir sürede dünya ve ülke sıralamalarında hızlı bir yükseliş gerçekleştiren Ege Üniversitemizin bu başarısının anahtarı; gerçekçi bir yaklaşımla belirlediğimiz öğrenci odaklı, eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve Araştırma Üniversitesi olma hedeflerine doğru yöntemlerle ilerlemek, üniversitede güçlü bir iletişim altyapısı ile aidiyet duygusunu inşa etmek ve bu duygudan aldığımız güçle daima çalışmaktır. Bugün Ege Üniversitesi, tam anlamıyla somut ve ölçülebilir parametreler üzerinden belirlediği hedeflerine emin adımlarla ilerleyen güçlü bir üniversitedir. Üniversitemizin ulaştığı bu konum; Ege Üniversitesi ailesinin tüm fertlerinin ortak başarısıdır. Yükseköğrenim alanında saygınlığıyla yer edinmiş Ege Üniversitesinin 65 yıllık bilim yolculuğunda, Ege Üniversitesi ailesiyle birlikte yürümekten ve bu yolculukta atılan adımların yere daha sağlam basmasına vesile olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu onurlu göreve beni layık gören ve üniversiteme hizmet etme imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.