Rektör Dinçer girişimcilerle buluştu

Dr. Cemali Dinçer, üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva'da, iş fikirlerini ve projelerini hayata geçirmek için çalışan girişimci ekiplerle bir araya geldi.

Kurulduğu 2015 yılından bu yana çoğu daha mezun olmadan kendi şirketlerini kuran 100'ün üzerinde genç girişimci ekibe ev sahipliği yapan Minerva Kuluçka Merkezi'nde öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere; girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentörlük, patent gibi konularda destek vererek çalışmalar sürdürülüyor. Projelerin büyük bir kısmı TÜBİTAK ve Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi'nin sağladığı hibe destekleri ile de destekleniyor. Ayrıca, TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında da girişimcilere danışmanlık desteği veriliyor. Düzenlenen yemekte Minerva'daki girişimci ekiplerle bir araya gelen Dr. Cemali Dinçer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alarak taleplerini dinledi.

Girişimciliği, araştırma ve inovasyon kültürlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Dinçer, “Merkezde faaliyet bulunan girişimcilerin fikirlerinin ürünlere dönüşmesiyle hem üniversitemizin bilim alanında bilinirliği artıyor hem de bilimsel açıdan geri dönüşler daha da çoğalıyor. Müzik aletlerinden siber güvenliğe, akıllı şehir sistemlerinden oyun geliştirmeye kadar burada ortaya çıkan başarı hikayeleri bizi sevindiriyor. Baktığımızda, akademisyenlerimiz Dr. Öğretim Üyesi Orkun Karabaşoğlu'nun akıllı şehir sistemleri üzerinde çalıştığı ve şirketleştirdiği Noderix isimli girişiminde öğrencileriyle birlikte çalışması, yine Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş'in mezun öğrencilerinden oluşan ekibiyle hayata geçirdiği Univerlist internet sitesi ve mobil uygulamaları başarılı girişimlerimizden yalnızca birkaçı. Minerva, girişimcilerin hayallerini hayata geçirmesine imkan sağlıyor ve bu konuda tüm desteğimizi her zaman sunmaya devam edeceğiz” dedi.