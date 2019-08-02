Rektör Dinçer, ikinci kez atandı

Haziran 2015'ten bu yana Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararnamesi ile yeniden atandı. Rektör Dinçer, üniversitenin atılımlarını önceki döneminde de olduğu gibi "bilim, birlik, başarı" ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararnamesi ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'in yeniden ataması yapıldı.

Dünyanın önemli bilim merkezlerinden biri olmak için çalıştıklarını vurgulayan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dinçer, "Yaşar Üniversitesi, İzmir ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurt dışında da yükselen bir değer olmayı sürdürecek" dedi.

Dinçer, "Üniversiteler, dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olurlar. Biz de bunun en güzel örneğiyiz. Geçirdiğimiz yıllar içinde, çok güzel projelere imzalar attık, yerel yönetimlerle verimli işbirlikleri gerçekleştirdik, halen devam eden projelerimiz ile de sosyal sorumluluk konusunda üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. En önemlisi bunların tamamını, öğrencilerimizle birlikte, onların önderliğinde gerçekleştirdik. Spor alanında elde ettiğimiz başarılarla, üniversite-sanayi iş birliği projeleriyle, kent markalaşmasına verilen desteklerle, film festivalleriyle, muhteşem konserlerle, Avrupa Birliği projeleriyle, engelsiz çalışmalarımızla, bilim, sanat ve tasarım alanlarında aldığımız birçok ödül aldık. Yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma misyonuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr.Mehmet Cemali Dinçer kimdir?

Prof. Dr. M.Cemali Dinçer, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından NATO bursu ile ABD'deki Stanford Üniversitesi'ne giden Dinçer, burada endüstri mühendisliği ve istatistik yüksek lisansı ile endüstri mühendisliği ve mühendislik yönetimi alanında doktora yaptı. Bilkent Üniversitesi kurulurken Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün kurulmasında yer almak üzere ABD'den davet alan Dinçer, 1986 yılında Bilkent Üniversitesi'nin ilk akademik kadrosunda yer aldı. 10 yıl Bilkent Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra özel sektöre geçen Dinçer, İzmir'de Yeni Asır Gazetesi'nin genel müdürlüğü görevinde de bulundu. Daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde önce iletişim fakültesini hemen ardından mühendislik fakültesinin öncesi olan bilgisayar bilimleri fakültesini kurdu. İEÜ'nde Türkiye'de ilk defa lisans düzeyinde yazılım mühendisliği bölümünü kuran Dinçer, bilgisayar mühendisliği ve yine Türkiye'de ilk defa eğitime başlayan endüstri sistemleri mühendisliği bölümünü, ardından elektronik ve telekomünikasyon mühendisliği bölümünü de açtı. 2006 yılında İzAIR (İzmir Hava Yolları) genel müdürlüğü görevinde de bulunan Dinçer, 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul'un ardından tekrar İzmir'e dönen Dinçer, İzmir Bilim Parkı Danışma Kurulu üyeliği, İEÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinin ardından Eylül 2014'den itibaren Yaşar Üniversitesinde çalışmaya başladı. İlk olarak akademik ofis direktörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. M. Cemali Dinçer, daha sonra haziran 2015'de üniversite Rektörlüğü'ne atandı ve geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile ikinci kez rektörlük görevine getirildi.

Dinçer'in, Stanford Üniversitesi başta olmak üzere almış olduğu birçok ödül, uluslararası ve ulusal makale, kitap ve projeleri bulunuyor.