Rektör Dinçer: "Üniversite için kararınızı kendiniz verin"

Dr. Cemali Dinçer, konuk olduğu yayında aday öğrencilere önerilerde bulunarak, "Üniversite adaylarının birçok kişiyi dinledikten sonra özgür iradeleriyle karar vermeleri çok önemli" dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Beliz Şen'in sosyal medya üzerinden canlı yayın konuğu oldu.

Üniversite tercih sürecinde verilecek kararların öğrencilerin geleceğini şekillendireceğini belirten Prof. Dr. Dinçer, adaylara önerilerde bulundu. Dinçer, "Üniversite adaylarının birçok kişiyi dinledikten sonra özgür iradeleriyle karar vermeleri çok önemli. Ben her iki çocuğumun da üniversite seçim sürecinde yol gösterdim; ama müdahale etmedim. Bizim yol göstermemiz lazım. İnsana en çok değer veren kişiler ailesidir. Aday öğrenciler ailelerini dinlesinler, rehber öğretmenleriyle konuşsunlar, arkadaşlarıyla mütalaa etsinler; ama kendilerini de nesnel değerlendirip, en iyi eğitim alacakları kurumu mümkünse gidip görsünler. Akademik kadroya ve müfredata mutlaka göz atsınlar. Dünyanın en iyi müfredatı olabilir; ama onu yönetecek olan yetenekli ve kabiliyetli akademisyenlerdir. Herkese sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri, arzu ettikleri, kendilerini geleceğe taşıyacak bir eğitim programına yerleşmeyi başarırlar" dedi.

Üniversitenin burs olanaklarını da anlatan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Yaşar Üniversitesinde okuyan her 3 öğrenciden 2'si ya burslu ya indirimli. Bu yılki kontenjanımıza göre kayıt yaptıracak bin 948 öğrencinin yaklaşık yüzde 80'i burs ya da indirim alacak. ÖSYM burslarının yanı sıra öğrencilere de akademik başarı bursu imkanı tanıyoruz; ayrıca, başarılı sporcuları, milli sporcuları desteklediğimiz çok güçlü burs olanaklarımız da var. Bu yıl satrançta Türkiye şampiyonasında ilk üç derece üniversitemiz öğrencilerinden çıktı. Hepsi de sporcu bursuyla okuyorlar” şeklinde konuştu.

"Üniversite İzmir'de okunur"

Yaşar Üniversitesinin sürekli geliştiğini belirten Prof. Dr. Dinçer, “Yeni açılan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine ilk öğrencilerimizi burslu alacağız. Özellikle yüksek lisans ve doktora programlarımızı zenginleştireceğiz; çünkü onların zengin olması, lisans programına çok büyük katkıda bulunuyor. Belki ileride yeni teknolojileri içeren bir fakülte açabiliriz. Fakültelerimizde bölümlerimizin içeriklerini zenginleştirerek, ek olanaklar sağlayarak, öğrencilerimizi geleceğe en yetkin şekilde hazırlayan bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Öğrenciler üniversiteyi İzmir'de okudukları için çok şanslı. İzmir, üniversite öğrenimi için gerek iklimi, gerekse sosyal ve kültürel zenginlikleri ile bir üniversite öğrencisine her şeyi vadeden bir şehir” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesinin Türkiye'de uzaktan eğitimi en iyi yürüten 3. üniversite seçildiğini hatırlatan Rektör Dinçer, şöyle devam etti:

"Bizim güçlü uzaktan eğitim altyapımız pandemiyle birlikte oluşmadı. Pandemi öncesi öyle bir altyapımız vardı, pandemide bu olanağı kullanarak ve zenginleştirerek, daha da iyi bir şekilde değerlendirdik. Geleceğin dünyasında eğitim sadece sınıflarda, laboratuvarlarda olmayacak. Dijital bir dünyaya evrilme sürecini pandemi hızlandırdı. Biz pandemiden 5-6 yıl önce online dersleri vermeye başladık. Türkiye üniversitesi memnuniyet araştırmalarında Yaşar Üniversitesi son 5 yılda basamak basamak artarak, devlet ve vakıf üniversitesi arasında en memnun olunan 9. üniversite oldu. Yapay zeka ve diğer teknolojilerle birlikte hibrit dediğimiz zenginleştirilmiş, artırılmış gerçekliğin yer aldığı bir eğitim modeli yaygınlaşacak."