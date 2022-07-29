Rektör Hotar, DEÜ Rektörlüğüne yeniden atandı

Dr. Nükhet Hotar, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla aynı göreve yeniden atandı. Rektör Hotar, "Araştırma üniversitemizin 40 yıllık başarı öyküsüne hep birlikte son 4 yılda yeni sayfalar ekledik. Yol gösterici olduk. Ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza çok şey kattık. En önemli varlık sebebimiz olan öğrencilerimiz için en iyi imkânları sunduk. Şimdi bu öyküye yeni sayfalar ekleme zamanı” dedi.

4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DEÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın rektörlük görevinin ikinci dönemi resmen başladı. Öğrencilik dönemini ve akademik kariyerini DEÜ'de geçiren ve üniversitenin ilk kadın rektörü olarak tarihe geçen DEÜ Rektörü Hotar, 28 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla aynı göreve yeniden atandı. Dokuz Eylül Üniversitesinin 40. yılında yeniden DEÜ Rektörü olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyleyen Hotar, “Gönülden bağlı olduğum araştırma üniversitemize ikinci kez beni rektör olarak atayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Birlikte yola çıktığımız büyük ailemize çok teşekkür ediyorum. Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimde düzenlediğimiz ilk basın toplantısında ‘Bugün benim için çok özel, anlamlı ve heyecanlı bir gün' ifadelerini kullanmıştım. O günkü heyecanımı bugün de yaşıyor; her şeyimi borçlu olduğum üniversiteme 4 yıl daha hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

"4 yıla çok şey sığdırdık"

Rektör Hotar, DEÜ'nün son 4 yıllık süreçte pandemiye rağmen çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek “Görevde olduğumuz bu 4 yıl içerisinde bir rüyayı gerçekleştirdik ve ülkemizdeki 20 araştırma üniversitesinden biri olduk. YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne layık görüldük ve kalitemizi tescilledik. 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödülleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından 11 bayrak ve 7 nişan aldık. Kentimizin ilk veteriner fakültesini kurduk; diş hekimliği fakültesini açtık. Türkiye'nin ilk Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı ile Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalını hizmete aldık. İzmir'in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini kentimize kazandırma noktasında büyük yol aldık. Türkiye'nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini açtık. Yabancı diller, ortak derslikler binasını üniversitemize kazandırdık. Efes Gıda Laboratuvarını, GETAT merkezini açtık, yeni yüzme havuzları ve spor salonlarını üniversitemize kazandırdık. Yeni yatırımlara ciddi bir pay ayırdık” sözlerine yer verdi. Göreve geldiği ilk günde bu yana dünyayı ve Türkiye'yi ilgilendiren konularda üniversitelerin her zaman söyleyecek sözü olması gerektiğini vurguladığını ifade eden Rektör Hotar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi Sempozyumu' ile ‘Uluslararası Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sempozyumu' başta olmak birçok etkinlikle toplumsal sorunlara yeni bir bakış açısı ve çözüm önerileri getirdik. Covid-19'la mücadelede sağlıktaki gücümüzü insanlığın hizmetine sunduk, araştırmalarımızla ses getirdik. Uluslararasılaşma vizyonumuzu yeni akademik işbirlikleriyle daha üst noktalara taşıdık. Eylül Bebekler gibi birçok projeye imza attık. Kısacası son 4 yıla çok şey sığdırdık” diye konuştu.

Rektör Hotar, yeni dönemde de DEÜ'nün yenilikçilik ve girişimcilik anlayışından taviz vermeden çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Hotar, DEÜ'nün nitelikli bilgi üretmeye ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı koyacağını ifade etti.