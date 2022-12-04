Rektör Hotar, DEÜ'nün yurt seferberliğini anlattı

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilerin barınma ihtiyacı taleplerini önemsediklerini belirterek “Bir yandan var olan yurtlarımızı yenilerken, diğer yandan da güzel İzmir'imize ve üniversitemize yeni yurtlar kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi. Son dönemde İnciraltı'ndaki taşınmazla ilgili çıkan haberler üzerine de konuşan Rektör Hotar, söz konusu taşınmazın, bağış sözleşmesinde belirtildiği üzere elde edilecek gelir ile ancak kız yurdu yapılabileceği maddesinin altını çizerek “İzmir için hizmet üretmek yerine kasıtlı dezenformasyon üzerinden yapılacak hizmetin önüne geçmeye çalışmak, ilk başta bu şehre ihanettir” diye konuştu.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerinin barınma ihtiyacı için başlattığı seferberlik çerçevesinde yurt projelerini sürdürüyor. Bünyesindeki yurtların kapasitesini ve standartlarını artıran DEÜ, yeni yurtların yapımı için de girişimlerini ve çalışmalarını hızlandırdı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilerin barınma ihtiyaçları konusundaki taleplerini önemsediklerini belirterek hali hazırda ve yeni yapılacak olan yurtlarda öğrenciler için güvenli, sağlıklı ve eğitim hayatlarına odaklanabilecekleri konforlu alanlar oluşturmaya dikkat ettiklerini ifade etti. Rektör Hotar, “Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın yoğun şekilde yürüttükleri çalışmalarla bünyemizdeki yurtlarımız tam kapasite ile hizmet vermeye devam ediyor. Yurt ihtiyacı olan bölgeleri de belirleyerek konukevi hizmetimizi hayata geçirmiştik. Toplamda bin 120 kişi kapasiteli DEÜ yurtlarımızda şu an 990 öğrencimiz konaklıyor. Hedefimiz ise yaklaşık 7 bin öğrencimizin daha barınacağı modern yurtlar inşa etmek” sözlerine yer verdi.

“Satış geliriyle yalnızca yurt yapılabilir”

Son dönemde bazı basın-yayın organlarında “Bağışlanan arazi satışa çıkarıldı” ve “Bağışçının isteği yok sayıldı” yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Rektör Hotar, bağışçı tarafından bağışlanmış olan İnciraltı bölgesindeki söz konusu taşınmazın, bağış sözleşmesinde belirtildiği üzere elde edilecek gelir ile ancak kız yurdu yapılabileceği maddesinin altını çizdi. Rektör Hotar, bahsi geçen taşınmazın 3. derece sit alanında olduğundan ve imara açık olmadığından üzerinde bir bina yapma imkanının bulunmadığını vurgulayarak “Daha önce 6 Eylül 2019 ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde bahsi geçen gayrimenkulün satışı için aynı usulle ihale edildi, ancak istekli çıkmamıştı. Şimdi bu satışa ilk kez çıkılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni mi fark etmişler! Sözleşme son derece açık ve kamuoyu ile de paylaştık. Bu arazinin satışından elde edilecek gelir yalnızca kız öğrenci yurdu yapımı için kullanılabilir. Bununla birlikte, üniversitemiz adına tescilli bulunan taşınmazla ilgili olarak bağışçının 4 Ekim 019 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile bahse konu taşınmazın satılıp karşılığında yüklenici tarafından yurt yapılması şeklinde protokol yapmış olmasının da hukuken karşılığı bulunmamaktadır. İzmir için hizmet üretmek yerine kasıtlı dezenformasyon üzerinden, yapılacak hizmetin önüne geçmeye çalışmak; ilk başta bu şehre ihanettir” ifadelerini kullandı.

“Çarpıtmalar yolumuzdan alıkoyamaz”

Konunun siyasi hırs ve hasımlık uğruna belli çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirten Rektör Hotar, şöyle konuştu: “Bu konuda bazı isimlerin ve medya organlarının bilgi kirliliği oluşturarak kentimizin marka haline gelen araştırma üniversitesini hedef almasını üzüntü ile karşılıyoruz. İzmir ve öğrencilerimiz için imkanları iyileştirmeye çalıştığımız noktada karşılaştığımız tüm çarpıtmalara rağmen Dokuz Eylül Üniversitesi ismini gururla temsil edecek gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarında yanında olmayı, onlar için üretmeyi ve kentimizin menfaatlerini düşünmeyi sürdüreceğiz."

“Çabamız öğrencilerimiz için”

İzmir'in dört bir yanında 10 enstitü, 18 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 6 meslek yüksekokulu ve 70 bine yakın öğrencisi bulunan Dokuz Eylül Üniversitesinin, yeni yurtlar yapmak için de yoğun çaba harcadığını söyleyen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buca'da 3 bin kişi kapasiteli öğrenci yurdu projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmiş durumda. Yine Buca Tınaztepe'de kendi imkanlarımız ile 2 bin 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdunun, üniversitemiz tarafından Arazinin İrtifak Hakkı Tesisi ihalesi yapılmış olup ruhsat ve diğer işlemleri devam ediyor. 433 kişilik Torbalı, 250 kişilik Kiraz, 60 kişilik Seferihisar ve 604 kişilik Selçuk öğrenci yurtlarımız da Gençlik ve Spor Bakanlığına yurt yapılmak üzere tahsis edilmiş durumda. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor."

Yurt kapasiteleri

Hotar, "Bunların yanı sıra 204 kişi kapasiteli DEÜ Buca Kız Öğrenci Yurdu üniversitenin Buca eğitim fakültesi yerleşkesinde, 746 kişi kapasiteli DEÜ Erkek Öğrenci Yurdu Buca ilçesinde, 60 kişi kapasiteli Seferihisar Kız Öğrenci Konukevimiz bulunuyor. İkili protokole dayanarak hizmet veren 30 kişi kapasiteli DEÜ Seferihisar Erkek Öğrenci Konukevi ve 80 kişi kapasiteli Kiraz Kız Öğrenci Yurdu da öğrencilerimizin barınma ihtiyacına cevap veriyor. Kıymetli evlatlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Geleceğe yön veren, üniversitemizde öğrenim gören tüm evlatlarımıza başarılar diliyor, ülkemizin geleceği adına onlardan beklentimizin büyük olduğunu bilmelerini istiyoruz” açıklamalarında bulundu.