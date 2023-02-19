Rektör Hotar'dan depremzede misafirlere ziyaret

Dr. Nükhet Hotar, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen ve AFAD koordinasyonunda barınma ihtiyaçlarına yönelik İzmir'de DEÜ'nün Seferihisar'da bulunan sosyal tesislerinde misafir edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların riskli bölgelerden tahliyeleri sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) koordinesinde barınma ihtiyaçlarına yönelik farklı illere sevk edilen depremzedelerin bir kısmı, İzmir'deki çeşitli konaklama merkezlerine yerleştirilmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Seferihisar'da bulunan sosyal tesislerinde de misafir edilen depremzedelere, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından moral ziyareti gerçekleştirildi.

Örnek dayanışma

DEÜ Üst Yönetimi'nin de eşlik ettiği ziyaretlerde ailelerle sohbet eden Rektör Hotar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinleyen Rektör Hotar, tesiste afetzedeler için oluşturulan sosyal alanları inceledi; çocuklara hediye dağıttı. Depremzedelerin ihtiyaçlarının ivedilikle ve büyük hassasiyetle karşılandığını belirten Rektör Hotar, “Asrın felaketi olarak nitelenen depremden etkilenen öğrenci ailelerimizin de konakladığı tesisimizde örnek bir dayanışma sergileniyor. DEÜ'lü hocalarımızdan doktorlarımıza, gönüllü öğrencilerimizden personelimize, tesiste herkes seferber olmuş durumda. DEÜ ailesi olarak böylesi bir zamanda, sorumluluklarımızı büyük bir gönüllülükle yerine getirmekten onur duyuyoruz” dedi.

“Yaraları hızlıca sarıyoruz”

Yıkıcı depremlerin hemen ardından DEÜ'nün tüm birimleriyle depremden etkilenen vatandaşlar için seferber olduğunu hatırlatan Rektör Hotar, “Devletimizin koordinesinde ilk günden itibaren milletçe kenetlendiğimiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya DEÜ olarak hızlıca devam ediyoruz. Misafirlerimizden gelen talepler hızlıca çözüme kavuşturuluyor. Seferihisar'daki tesisimizde 112 misafirimiz konaklıyor. Tesiste, kapalı çocuk oyun alanı, internet kafe, basketbol ve futbol oyun sahası gibi sosyal imkanlar bulunurken; üç adet çamaşırhanemiz, çocuklara hizmet veren sinema salonumuz, yemekhane ve kafeteryamız yer alıyor. Odalarımızda televizyon, buzdolabı ve klima bulunuyor. Bir yandan İzmir'de hastanemize başvuran depremzedelerimizin tedavilerine de titizlikle devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Revir oluşturuldu

Tesis bünyesinde DEÜ Tıp Fakültesi tarafından revir oluşturulduğunu belirten Rektör Hotar, “Konuklarımıza tesis revirimizde, hekim ve hemşirelerden oluşan ekibimizle dönüşümlü hizmet sağlıyoruz. Misafirlerimize aynı zamanda, Buca Eğitim Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz tarafından hem psikolojik destek sağlanıyor hem de çocuklar için oyun atölyelerinde etkinlikler düzenleniyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyelerimiz ihtiyacı olanlara fizik tedavi hizmeti sunuyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü gönüllü öğrencilerimiz, konuklarımıza günde üç öğün sunulan sıcak yemek hizmetinde yardımcı oluyor. Tüm bu süreçte fedakar ailemize, böylesi bir afette örnek bir dayanışma göstermeleri ve ilk andan itibaren özverili çalışmaları için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.