Rektör Hotar'dan, Teknofest'ten başarıyla dönenlere teşekkür

İstanbul'da düzenlenen Teknofest çerçevesindeki yarışmalarda derece elde eden Dokuz Eylül Üniversiteli öğrenci ve akademisyenler, tebrik belgelerini DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın elinden aldı.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in İstanbul etabında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) buluşlarıyla önemli başarılar elde etti. DEÜ'lü öğrenci ve akademisyenler ile festivale destekleriyle katkı sunan idari personeline, teşekkür ve başarı belgeleri törenle verildi. Türkiye'nin ilk bayrak müzesi olan DEÜ'nün Buca'daki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde gerçekleştirilen törende, Teknofest çerçevesindeki çeşitli yarışmalarda ve ISIF-2023 Buluş Yarışmasında derece elde eden DEÜ'lü öğrenci ve akademisyenler, tebrik belgelerini DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın elinden aldı. Festivalin çeşitli alanlarında görevli idari personelin ve öğrencilerin de unutulmadığı etkinlikte, katkılarından dolayı DEÜ mensuplarına teşekkür belgesi sunuldu. Törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yanı sıra; DEÜ Üst Yönetimi, fakülte dekanları, birim ve bölüm başkanları, DEÜ idari personeli, öğrenciler de katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, DEÜ'nün küresel hedeflerine Teknofest'te elde edilen başarılarla bir adım daha yaklaştıklarının vurgusunu yapan Rektör Hotar, “Kurumsal paydaşı olarak katıldığımız Teknofest'in İstanbul ayağında farklı yarışmalardaki başarı ve dereceleriyle göğsümüzü kabartan, DEÜ markamızı daha da değerli kılan öğrenci ve hocalarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Festival çerçevesinde standımızda ve farklı görevler üstlenen DEÜ ailemizin fertlerine de emekleri için minnettarız. Bugün onlara teşekkürlerimizi sunmak, başarılarını kutlamak için bir araya geldik. Bizleri dünyada ilk 500 üniversite hedefimize taşıyan mensuplarımız ile gurur duyuyoruz” dedi.

“Teknoloji hamlemize katkımız sürecek”

Konuşmasının devamında, DEÜ olarak Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanlarındaki politikalarına güç verecek akademik ve bilimsel çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Rektör Hotar, “Bu katkımızı araştırma üniversitesi misyonumuz ve sorumluluğumuz içinde yürüteceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği ülkemizin milli teknoloji hamlesini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kurumsal paydaşı olarak katıldığımız Teknofest'te farklı alanlardaki başarılarıyla DEÜ'yü kıymetlendiren öğrenci ve hocalarımıza, katkıları için idari personelimize bir kez daha teşekkür ediyor; DEÜ ailemizin her bir fedakar mensubuna başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anı eşya dükkanı açılışı yapıldı

Törenin ardından, DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi bünyesindeki anı eşya dükkanının açılışı da gerçekleştirildi. DEÜ eliyle üretilen ve sosyal sorumluluk alanlarında değerlendirilen eşyaların ve müzeyle özdeşleşen materyallerin satışının yapıldığı birim, müze bahçesindeki alanda faaliyette olacak.