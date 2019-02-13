Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi mezunu iş insanlarını ağırladı

Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi mezunu iş insanları ile bir araya geldi. Ege Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binasında gerçekleştirilen Rektör-Mezun Buluşmasına, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay ve iş insanları katıldı.

Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi mezunu iş insanları ile buluştu. Budak, toplantıda eski mezunlarla fikir alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Necdet Budak, "Egelilerin güç birliğinin artırılması anlamında ilkini düzenlediğimiz toplantıda mezunlarımızla fikir alış verişinde bulunduk. Mezunlarımıza üniversitemizin yenilikçi uygulamalarından gerçekleştirdiğimiz değişim, dönüşüm, dijital ve alt yapı çalışmalarımız ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Mezunlarımıza sunduğumuz imkânlarımız hakkında bilgi sahibi oldular. Egeli mezunları sektörlerde en iyi yerlerde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizlerin gurur kaynağı oluyorlar. İş dünyasında önemli yer edinmiş Egeli mezunlarımızın, öğrencilerimize de önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Her zaman belirttiğimiz gibi ‘Egeli olmak ayrıcalıktır.' Hedefimiz, burada bulunan mezunlarımız gibi daha nice başarılı bireyleri ülkemize kazandırmak" dedi.

Mezun kartı üniversite ile bağları koparmıyor

"Ege Üniversitesi Mezun Kartı" hakkında bilgi veren Budak, mezunların üniversiteyle bağlarının devam etmesi için uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi'nde hedeflerimizden birisi, kurumsal aidiyet ve adanmışlık duygusu güçlü bir kurum kültürü oluşturmaktı. Çalışan, öğrenci ve mezunlarla gönül köprülerinin kurulduğu bir Ege Üniversitesi hepimizin arzusu idi. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler, Başarı ve Kariyer Planlama Ofisini kurduk ve Mezun Kartı uygulamasına geçtik. Uygulamamız, üniversitemiz ile mezunlarımız arasında köprü oldu. Kartlarını alan pek çok mezunumuz birbirleriyle ve üniversitemiz ile iletişime geçtiğine şahit oluyoruz. Bir hedefimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemiz mezunlarıyla bundan böyle her zaman dayanışma içerisinde olacak. Mezunlarımız tüm hayatları boyunca Mezun Kartı ile Egeli Ruhunu taşıyacak ve yaşayacaklar" dedi.

Ege Üniversitesi'nin; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından herhangi birini tamamlayan mezunların, mezunbilgi.ege.edu.tr sayfasından, mezun bilgi sistemine giriş yaparak kart talebinde bulunabileceği aktarıldı.

Öte yandan, kart sahibi mezunlar, Ege Üniversitesi'ne 7-24 giriş-çıkış yapabiliyor, Lokal, Kit-Vak, konuk evi, kış bahçesi, havuz, merkez kütüphanesi, spor salonlarının yanı sıra tüm sosyal tesislerinden yararlanabiliyor. Ayrıca Ege Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu; kolej, hastane gibi kurum ve kuruluşların imkanlarından da indirimli olarak faydalanabileceği dile getirildi.