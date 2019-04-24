Rektör Prof. Dr. Budak: "Uluslararası multidisipliner çalışmaları önemsiyor ve teşvik ediyoruz"

Ege Üniversitesi (EÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Japonya'nın Kumamoto Üniversitesi akademik iş birliğinde yapılan "Multidisipliner Çalışmalarda Ortak Toplantı" EÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, multidisipliner çalışmaları önemsediklerini ve teşvik ettiklerini söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ), "Multidisipliner Çalışmalarda Ortak Toplantı" isimli programa ev sahipliği yaptı. EÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Japonya'nın Kumamoto Üniversitesi akademik iş birliğinde yapılan toplantı EÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yapılırken, programa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kumamoto Üniversitesi bir araştırma üniversitesi. Ege Üniversitesi olarak bizim amacımız da araştırma üniversitesi olmak. Ege Üniversitesi olarak bu program; hem üniversitemiz hem de öğrencilerimiz açısından yeni ufuklar açması, yeni vizyonlar ortaya koyması, yeni iş birliklerini geliştirmesi ve yeni projeler geliştirilmesi bakımından önemsiyoruz. O nedenle de hocalarımıza maddi imkânlarımız doğrultusunda elimizden gelen proje bazlı destekleri veriyoruz. Tabi ayrıca Ege Üniversitesi Türkiye'deki 206 üniversite içerisinde TÜBİTAK'a en fazla proje yapan üniversite. Programın verimli olması diliyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası ve multidisipliner çalışma niteliğinde olan etkinliğin editörü Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safiye Emirdağ Öztürk de, "Bu programla hedefledik ki; değerli hocalarımızın deneyimlerini bizlerle paylaşmasıyla öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel yaklaşımlarında farklı bakış açıları katmak ve bir ışık olmak" şeklinde konuştu.

Programın devamında Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Safiye Emirdağ Öztürk, Prof. Dr. Jale Yanık, Prof. Dr. Nalan Kabay, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurettin Yaylı ve Kumamoto Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikako Fujita ve Prof. Dr. Masami Otsuka sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlikte Prof. Dr. Yaşa, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Safiye Emirdağ Öztürk'e günün anısına plaket taktim etti. Programa; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa, Doç. Dr. Safiye Emirdağ Öztürk, Prof. Dr. İsmail Türkan, Prof. Dr. Jale Yanık, Prof. Dr. Nalan Kabay, KTÜ Eczacılık Bölümü'nden Prof. Dr. Nurettin Yaylı, Japonya Kumamoto Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikako Fujita, Prof. Dr. Masami Otsuka, akademisyenler ve öğrenciler katıldı