Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, gençlere seslendi

Dr.M. Cemali Dinçer, üniversitenin Instagram hesabında canlı yayında aday öğrencilerle buluştu. Eğitim Uzmanı ve Editörü Sadık Gültekin'in sunumuyla gerçekleştirilen söyleşide gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Dinçer, "Gerçekçi ve kendinizi mutlu eden hedeflere sahip olun" mesajı verdi. Önümüzdeki yıldan itibaren üniversitede tematik yan dalların açılacağını da duyuran Rektör Dinçer, öğrencilerin yapay zeka, nesnelerin interneti gibi konularda yan dal yapabileceklerini söyledi.

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Stanford Üniversitesinde endüstri mühendisliği ve istatistik yüksek lisansı ile endüstri mühendisliği ve mühendislik yönetimi alanında doktora yapan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, yurt dışında eğitim almış veya görev yapmış akademisyenlerle bir arada olmanın öğrenciler açısından avantajlarına değindi. Prof. Dr. Dinçer, “36 yıllık akademik hayatımda pek çok lisede binlerce öğrenci ile bir araya geldim. Her zaman olduğu gibi gençlere gerçekçi hedeflere sahip olun mesajı vermek isterim. Gerçekçi hedefler, erişebileceğiniz fakat kolaylıkla elde edemeyeceğiniz hedefler olmalı. Daima istikrarlı bir şekilde çalışın. İçten inanıyorum ki; bir sistemin yürütülebilmesi için en önemli olgu, o sistemi meydana getiren alt sistemlerin kalitesini yükseltmektir. Biz, bir eğitim hizmeti veriyoruz. Bu eğitim hizmetinin kalitesini belirleyen en önemli unsur alt yapısı. Bir üniversitede müfredat, eğitim programı ve bunları yürütecek öğretim üyeleri ve öğretim elemanları güçlü değilse o kurumda kalite olamaz. Dünyanın en iyi üniversiteleri hangi müfredat üzerinden eğitim veriyor, bunu her zaman takip etmek gerekiyor. Üniversite bünyemizde 750'ye yakın akademisyenimiz görev yapıyor. Öğretim elemanlarımızın yaklaşık yüzde 30'u, öğretim üyelerimizin ise yüzde 40'ı yurt dışında yüksek lisans ya da doktora yapmış kişilerden oluşuyor. Yani eğitim konusunda dünyayı bilen kişilerden oluşan bir kadromuz var” dedi.

“Tercih danışmanlığı hizmetini mutlaka alın”

Üniversite tercihinde bulunacak gençlerin tercih danışmanlığı hizmetinden mutlaka faydalanması gerektiğinin altını çizen Rektör Dinçer, “Türkiye'de 2000'li yılların başından beri tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Her öğrencinin doğru yönlendirilmesi için tercih danışmanına ihtiyacı var. Kişiyi dinlemek çok önemli. İstemediği bir bölümde okuyan birey başarısız oluyor, okuduğu bölümü ne kadar benimserse o kadar başarılı bir kariyeri oluyor. Gençler herkesi dinlesin, herkesten fikir alsın ancak en çok isteği bölümü veya programı tercih etsinler” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesinde tematik yan dal imkânı

Önümüzdeki yıldan itibaren Yaşar Üniversitesinde tematik yan dalların açılacağını belirten Prof. Dr. Dinçer, üniversiteye bağlı Minerva Kuluçka Merkezinde geliştirilen projelerin nasıl uluslararası başarılar elde ettiğinden de söz etti. Dinçer, “Üniversitemizde önümüzdeki yıldan itibaren tematik yan dallar açılacak. Bu tematik dallar algoritmalar, yapay zeka, nesnelerin interneti üzerine olacak. Öğrencilerin bu olanakları da değerlendirmelerini tavsiye ederim. Öte yandan bilindiği üzere bizi kuran vakfın arkasında Türkiye'nin çok önemli sanayi kuruluşlarından Yaşar Holding var. Holding ile yakın ilişkiler içindeyiz. Özellikle lisans öğrencilerimizin bitirme projelerinde büyük katkıları var. Bunun yanında Minerva Kuluçka Merkezimiz çok başarılı projelere imza atıyor. Bunlardan biri Minerva'da temelleri atılan, pek çok ulusal ve uluslararası ödül alan otizmli çocuklar için geliştirilen ‘Tolkido' isimli eğitim materyali. Bir diğeri ise tercih dönemi için geliştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki üniversiteleri kapsayan veri tabanı ‘Univerlist'. Tercih botu hizmeti sunan Univerlist de pek çok ödüle sahip” dedi.