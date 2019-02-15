Resimde dünya ikincisi oldu

sınıf öğrencisi Ceren Yalçınkaya, Japonya'da düzenlenen ve 76 ülkeden 18 bin 146 eserin yarıştığı resim yarışmasında dünya ikincisi olmayı başardı. Eserinde pazarcılık yapan iki kadını resmeden Ceren, kendisine ressam Fikret Mualla'yı örnek aldığını söyledi.

Japonya'da bu yıl 26.'sı düzenlenen ve dünya çocuklarının katılımına açık olan “insan” konulu resim yarışmasına, 76 ülkeden 18 bin 146 eser katılım gösterdi. Yarışmaya katılan İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ceren Yalçınkaya, binlerce eserin arasından dünya ikincisi oldu. Eserinde Torbalı'da pazarcılık yapan iki kadını resmeden Yalçınkaya, “Biz ailemle Torbalı'da oturuyoruz. Çoğu zaman pazara birlikte gidiyoruz. Resmimdeki iki kadın belirli kişiler değil çünkü onlar gibi pazarda satış yapan onlarca kadın oluyor. Her zaman ilgimi çekiyorlardı. Ben de onları resmetmek istedim” dedi.

Geçen yıl da dünya ikincisi olmuştu

Azerbaycan'da geçen yıl düzenlenen resim yarışmasında, “benim dansım” isimli eseriyle yine dünya ikincisi olan Ceren Yalçınkaya, “Bence artık dünya birincisi olma zamanım geldi” diye konuştu.

Resmi iş olarak düşünmediğini ancak meslek olarak biyomedikal mühendisliğini istediğini söyleyen başarılı öğrenci, kendisine ressam Fikret Mualla'yı örnek aldığını, tarzını kendi tarzına yakın bulduğunu ifade etti.