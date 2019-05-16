Retina yırtığında erken tedavi uyarısı

Dr. Erkin Kır, yaşla birlikte arka vitreus dekolmanına bağlı olarak retina yırtığı oluşabildiğini, erken tanı ve tedavisi yapılmadığında da bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söyledi.

Ağ tabakasında olabilecek zayıf alanlar nedeniyle retina yırtıklarının daha kolay oluştuğunu belirten Dr. Erkin Kır, yüksek miyop olan ve gözüne darbe almış kişilerde özellikle bu durumun önem kazandığını dile getirdi.

Gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaların retina yırtığının göstergeleri olduğunu anlatan Dr. Erkin Kır, bu belirtileri yaşayanların mümkün olan en erken zamanda bir göz muayenesi olması gerektiğini kaydetti.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi doktorlarından Dr. Erkin Kır, retina yırtığının tedavi edilmezse retina dekolmanına yol açabileceği bilgisini vererek, hastalığın erken dönemde tespitiyle birlikte argon lazerle başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.

Kır, sözlerine şöyle devam etti:

"Retina yırtığında 5 - 6 dakikalık lazerle müdahalenin ardından hasta günlük yaşantısına dönebiliyor. Retina dekolmanında başlangıçta hastanın görmesi iyi olabilir; ancak genellikle günler içinde görme kaybıyla sonuçlanır. Bu nedenle vakit kaybetmeden cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Gecikmeden uygulandığında başarı oranları oldukça yüksektir."