İhlas Haber Ajansı

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Rezidansta uyuşturucu üretim düzeneği hazırlayan şüpheliye gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan bir rezidansta, özel üretim düzeneği kurarak uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir rezidansta, özel üretim düzeneği kurarak uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.


Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Mermerli Mahallesinde bulunan bir rezidans dairesinde, A.K. (38) adlı bir kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 3 adet saksı içerisinde yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda esrar bitkisi, 40 gram esrar maddesi, bir miktar esrar tohumu, 1 adet öğütücü ve 1 adet ortam ısı ayarı cihazı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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