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Ribaund lideri Angel Delgado

Pınar Karşıyaka forması giyen Angel Delgado, Basketbol Süper Ligi’nde 13.

Pınar Karşıyaka forması giyen Angel Delgado, Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta itibariyle ribaund alma aksiyonunda lider konumunda bulunuyor.


Pınar Karşıyaka'da forma giyen Angel Delgado, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta itibariyle ribaund alma konusunda zirvede bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına 10.7'lik ribaund ortalamasıyla oynuyor. Kaf-Kaf, Dominikli oyuncuyu sezon başında İspanya ACB'de Bilbao Basket'ten transfer etmişti. Öte yandan pivot oyuncu, geçtiğimiz yıl ACB'de 8.5'lik ribaund ortalamasıyla ligin ribaund kralı olmuştu.

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