Robotik cerrahide Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu

Ürolojik hastalıklar ve kanser türlerinin tedavisinde etkili sonuçlar veren robotik cerrahi, son 10 yıldır Türkiye'de de başarıyla kullanılıyor. Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, robotik üroloji cerrahi ameliyatlarını ekibiyle 2012 yılından beri gerçekleştiren Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, bu alanda Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu.

Türkiye'de akademik merkezlerden robotik cerrahi alanında çok sayıda operasyona imza atan ekibi yöneten ve gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda Prof. Burak Turna, ulusal ve uluslararası birçok platformda çeşitli akademik etkinliklere katılıyor. Turna, yaklaşık bir yıl önce İskoçya'da bulunan Edinburgh Üniversitesi'nin daveti üzerine orada yeni kurulmakta olan robotik cerrahi sistemine akademik ve klinik anlamda katkıda bulunmak üzere Edinburgh Üniversitesi Hastanesi'nde de çalışmaya başladı.

Edinburgh'da özellikle prostat ve böbrek kanseri hastalarında başarılı robotik cerrahi operasyonları gerçekleştiren Turna'nın başarısı büyük yankı uyandırdı. Halen yurt içi ve yurt dışında akademik çalışmaları ve robotik cerrahi operasyonlarını sürdüren, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşayan Prof. Dr. Burak Turna, hastalarına 2 Şubat 2019 Cumartesi gününden itibaren Bayraklı Lider Centrio'da açılacak özel kliniğinde de hizmet verecek.

Robotik cerrahi ya da robot yardımlı cerrahi, küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi işlemi olarak biliniyor. Hem hasta hem de cerrah için avantajları olan robotik cerrahide, el bileğini model almış kollar yardımıyla yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılıyor.