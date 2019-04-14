Robotik cihazla yeniden yürüdü

Kendisi için yürümenin artık bir hayal olduğunu düşünen Nasır, “Bu robot çalışan kaslarımı bağımsız yürüme esnasında kullanmamı sağladığı için iyileşmemi hızlandırdı. Allah'tan daha ne isteyebilirim” dedi.

İzmir'de bulunan Borfiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezinde Türkiye'de ilk kez uygulanan ReWalk robotik cihaz ile omurilik yaralanması olan hastaların yeniden ayağa kalkmasını, yürümesini ve merdiven inip çıkmasını sağlıyor. 65 yaşındaki Sevgül Nasır da bu cihaz sayesinde tekrar yürümeye başladı. 6 ay önce omurga yaralanması ile bir ayağı tutmayan ev hanımı Nasır, üniversite hastanesinde bir hafta boyunca tedavi oldu. Daha sonra taburcu edilen Nasır, bir daha yürüyememe korkusuyla hayata küstü. En sonunda uzun sürmesi planlanan fizik tedaviye başlayan Sevgül Nasır, kısa bir süre bu robotik cihaz ile tanıştı. Nasır, sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Bir daha hiç yürüyememek fikrine alışamadığını belirten Nasır, “Hastalığımla birlikte bir daha yürümemin zor olduğunu söylediler. Sağ ayakta sıkıntı yoktu ama sol ayağım tutmuyordu. Bir hafta tedavi sonrası fizik tedaviye geldim. Burada fizik tedaviye bu cihaz ile devam ettik. Şimdi kimsenin yardımı olmadan tek başıma yürümeye hatta merdiven inip çıkmaya başladım. Tekrar yürüdükçe hoşuma gitti. Robotik cihaz benim için güzel bir fırsat oldu. Allah hekimlerimizden de razı olsun” diye konuştu.

"Yürüyüş ahengini rahat sağlıyor"

Fizyoterapist Özgür Yeşilyurt, “Nörolojik rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Paralel barda yardımlı olarak yürüyen bir hastamız. Belli kaslarını kullanıyor ama bu cihazla biz hastayı mümkün olduğunca bağımsız kılmayı ve kullandığı kas gruplarını bu cihaz içinde aktive ederek kullanmasını sağlıyoruz. Yürüyüş ahengini rahat sağlıyor. Hastamız üçüncü kez kullanıyor. Birkaç programdan sonra cihazı kendi rahatça kullanabilecek. Hedeflenen basamakları kısaltabiliyoruz” dedi.

Klinik ortamda ReWalk robotik cihaz

Türkiye'de ilk kez hastalara bu robotik cihazın uygulandığını belirten merkezin genel koordinatörü İlker Işıklar cihazın hafif ve giyilebilen bir dış iskelet formu olduğunu, bağımlı kişilerin kalça ve dizlere monte edilmiş pille çalışan motor aracılığıyla ayağa kalkmasını sağladığını sözlerine ekledi. Rewalk sisteminin hastayı yalnızca yürütmeye yarayan bir cihaz değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon cihazı olarak işlev gördüklerini ifade eden Işıklar, “Yaklaşık 4 hafta süren çalışmalarımız sonrası deneyimli hekimlerimiz ve fizyoterapistlerimiz tarafından felçli, Parkinson, ALS, MS gibi seçilmiş hasta gruplarında ReWalk cihazı tedavi amacıyla kullanıldı. Bu tedaviler sonucunda çok olumlu ve etkileyici sonuçlar ortaya çıktı. Robotik cihazın Türkiye distribötürü Simay Medikal'in sahibi Ali Vahap'a da teşekkürlerimizi iletiriz" diye konuştu.