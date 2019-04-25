Rol model kadınlar ‘Kadın Zirvesi'nde konuştu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliği ile gerçekleşen ‘İş'te Kadın İşte Kadın Zirvesi'nde alanlarında başarılı rol model kadınlar, hikayelerini kadınlarla paylaştı.

EGİAD, İZTO ve BASİFED iş birliği ile İZTO Seminer Salonu'nda ‘İş'te Kadın, İşte Kadın' başlığıyla düzenlenen Kadın Zirvesi, üç ana oturum ile devam etti. İş yaşamındaki kadınların yanı sıra, üniversite sıralarındaki gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği zirvenin ikinci adımının üniversitelerdeki gençlere yayılması planlanırken, konuşmacıların verdiği mesajlar dikkat çekti. Demirören Haber Ajansı Ege Temsilcisi Elif Demirci İşleğen'in moderatörlüğünü yaptığı ilk oturum, "Başarı Cesaret İster" başlığı ile gerçekleşti. Oturum konuşmacıları, İnci Holding CEO'su Neşe Gök ve Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin oldu. "Girişimcilik" başlığı ile gerçekleşen ikinci oturumun moderatörlüğünü ise EGİAD Yönetim Kurulu Girişimcilik ve Melek Yatırımcılıktan Sorumlu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer yaptı. Bu oturumun konuşmacıları ise, Girişimci Kadınlar Grubu kurucusu Ülkü Hür, TutumluAnne.com kurucusu Özden Pusat, Tekkredi kurucusu ve CEO Pelin Anlı Bedirhanoğlu, Ev Tekstili kurucusu Gül Güler Goncagül oldu. Dikkan Grup İnsan Kaynakları Direktörü Füsun Toros'un moderatörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturum ise "Kadınlar Kilidi Kırıyor" başlığıyla gerçekleşti. Konuşmacılar BSH Ev Aletleri Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT Bölgeleri Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Girit ve Coca Cola Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Leyla Deliç oldu. Keynote bölümünün konuşmacısı ise M-Gen Dijital Ajans kurucusu, Fütürist, Ekonomist Ufuk Tarhan'dı. Başarılı kadınlar hikayelerini anlatırken kadınların iş dünyasında yer almasına ilişkin önemli görüşler paylaştı. İnteraktif bir biçimde gerçekleşen oturumlarda katılımcılar da görüşlerini paylaştı.

“Fen ve teknoloji öğrenen kız çocukları istiyoruz”

BSH Ev Aletleri Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT Bölgeleri Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Girit, “3. sınıfta bu mesleği yapmaya karar verdim. Boğaziçi'nde 4 yaz boyunca Betül Mardin'in PR şirketlerinde stajyer olarak çalıştım ve ayak işlerini yaptım. Fakat oralarda halkla ilişkiler nedir, iletişim nediri öğrendim. Amerika'da staj yaptıktan sonra dönüp birçok şirkette çalıştım. Sosyal medyadan ve tüm iç ve dış iletişimden sorumluyum. Dijital dönüşüm başladıktan sonra kuşaklar arasında çok büyük çatışmalar olmaya başladı. Hiçbir dakikayı boş geçirmeden 89 ülkede bu işleri yürütmeye çalışıyorum. BSH'de kadın-erkek çalışma oranı yüzde 30'a yüzde 70. Globalda bir tık daha yüksek. Fen ve teknoloji öğrenen kız çocukları istiyoruz. Fırsatı olmayan 10 okulun çocuklarını ve öğretmenlerini eğitiyoruz. Anneleri fabrikamızda işçi olarak çalışan kızları eğitip işe almak istiyoruz. Kadınlar daha çok söz sahibi olmaya başladığında şiddetin çok az olduğu bir dünyada yaşıyor olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Hep çok meraklı oldum”

Coca Cola Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Leyla Deliç ise, “Ne yapmak istediğimi küçükken de çok biliyordum. Annem ilk bilgisayarlardan almıştı bana, onunla programlamayı öğrendim. Türkiye'de bir teknoloji şirketinde en aşağılardan başladım. Hep çok meraklı oldum, çok soru sorarak öğrenmeye çalıştım. Bu şekilde şirketin genel müdürü oldum. 28 yaşında genel müdür oldum. Birçok şirketi ikna etmeyi başardım, müşterilerimiz öğüt almak için arıyorlardı beni. Daha sonra şirketle farklı bölgelere gittim. Afrika'da özellikle kadınların yaşadığı koşullar ve durumları gördüm. Kişisel olarak bir dönüm noktasıydı orası benim için. Bir kadının rol model olabilmesi için başkaları için bir şeyler yapması lazım. Amacım bir kadın olarak kadınlar için daha fazla şey yapmak. Amerika'da birçok kadın arasında bir kişiyim ve Türkiye'de daha çok ihtiyacı olan kadın var diye düşündüm. Coca Cola'da bilgi teknolojileri direktörlüğünü kabul ederek Türkiye'ye geri dönerek birçok oluşumu tanımaya başladım” diye konuştu.

Kadın Zirvesi çalışma grubu Anıl Yüksel, Tuğçe Güner, Serhan Ceylan, Merve Özbatır, Pınar Berberoğlu, Simge Bilir Kurt, Hanzade Güngören, Elif Koç, Başak Çayır, Özlem Gümrükçü, Simge Yücebaş Özkan, Didem Veryeri, Yağmur Yarol, Fulya Kabaçam Elmas, Gonca Güler, Sevim Doğanoğlu, Zerrin Tunaboylu, Selen Günaydın, Pınar Güngör Özinan, Özüm İlter Demirci, Müge Şahin, Elif Özgüven ve Elçin Kaya'dan oluştu.