İhlas Haber Ajansı

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Roman çocuklar hem eğlendi hem yüzme öğrendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında bu sefer de Roman çocuklara 4 günlük eğitim verdi.

Eğitimlerde çocuklar hem eğlendi hem de yüzme öğrendi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan Roman çocukları sporla buluşturdu. 180 ailenin kapısını tek tek çalarak eğitime davet eden Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından, Roman Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşlar için özel zaman dilimi ayrıldı. Projeye katılan çocuklar 6-10 Eylül tarihleri arasında hem yüzme, basketbol ve futbol eğitimine başladı hem de eğlendi.

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