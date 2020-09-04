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Roman çocuklara unutulmaz sinema deneyimi

İzmir’in Buca ilçesinde, Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesinde "Sinema Günleri" başladı.

İzmir'in Buca ilçesinde, Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesinde "Sinema Günleri" başladı. Eylül ayı boyunca sürdürülecek etkinlikte, Roman çocuklara sinema keyfi yaşatılacak.


Buca Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde sinema gösterimlerine başladı. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) etkinlikleri kapsamında Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Roman vatandaşların yaşadığı Göksu Mahallesi'nin çocukları sinemayla tanıştı.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte minikler, animasyon çocuk filmi izledi. Çocuklar, izledikleri film karşısında heyecanlarını gizleyemezken, aralarında ilk kez sinema deneyimi yaşayanlar da vardı. Eylül ayı boyunca devam edecek Sinema Günleri kapsamında, yaş gruplarına uygun olarak belgesel, Türk ve dünya sinemasından da gösterimler gerçekleştirilecek.

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