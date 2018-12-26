Roman çocukların filmi Cannes ve Altın Kedi'ye hazırlanıyor

İzmir'de, Buca Belediyesinin ödüllü merkezi Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi, Roman çocukların içindeki sanat aşkını ortaya çıkarırken, atölyede eğitim alan roman çocuklar, merkeze adını veren Charlie Caplin'i konu alan kısa film çekti. Ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın da rol aldığı senaryosu ve oyuncu kadrosu roman çocuklar tarafından oluşturulan kısa filmin, Cannes ve Altın Kedi gibi film festivallerinde Buca'yı temsil edeceği ifade edildi.

Buca Belediyesinin, roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Göksu Mahallesi'ne kazandırdığı Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, roman vatandaşların hayatına yepyeni bir boyut kazandırdı. Atölyede, İngilizce, resim, satranç, drama, Matematik gibi birçok branşta eğitim alan çocuklar, içlerinde doğan sanat sevgisini kısa filmle taçlandırdı.

Film çekme isteğiyle hummalı bir çalışmaya girişen Roman çocuklar, önce atölye eğitmenlerinin düzenlediği atölye çalışmalarıyla senaryolarını hazırladı. Çoğunluğu Roman çocuklardan oluşan oyuncu ve teknik destek kadrosuyla yola çıkan çocuklar, hiç tecrübeleri olmamasına rağmen büyük bir cesaret gösterip, kısa sürede rollerine ve oyunculuğa adapte olurken, mahalle halkı da çekimlere büyük destek verdi. Ünlü oyuncu Cezmi Baskın da, Roman çocukların film projesine katılarak oyunculuğu ve tecrübesini sergiledi.

Çok beğenildi

Buca Belediyesinin desteği İzmir'in yetiştirdiği yeni kuşak yönetmenlerden Yusuf Saygı'nın yönetmenliğinde bir kısa film çeken çocuklar, 'Buca'dan Chaplin'e' adını verdikleri kısa filmi merkeze adını veren Charlie Chaplin'in ölüm yıldönümünde düzenledikleri gala gecesiyle izleyiciye sundu.

Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi'nde düzenlenen gala gecesine, kalabalık davetli topluluğu ve Roman vatandaşlar katıldı. Filmi heyecan ve merakla izleyen davetliler, Roman çocukların performansını ayakta alkışladı.

Filmin başrol oyuncusu 10 yaşındaki Atiye Kaçın, hiç tecrübesi olmamasına rağmen sinema sevgisiyle rolünde başarı gösterdiğini, artık oyuncu olmak istediğini söyledi. Kısa film çekimlerinde yönetmen yardımcılığı ve teknik destek ekibini oluşturan Vildan Doğulu (12) ve Zehra Bora (11) tüm sanatseverleri kısa filmi izleye davet ederken, iddialı konuştu.

Buca Belediyesi Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi öğrencilerinin çektiği, 'Buca'dan Chaplin'e' isimli filmin, Cannes ve Altın Kedi gibi film festivallerinde Buca'yı temsil etmek üzere yarışacağı öğrenildi.