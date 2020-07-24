‘Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası' projesinin ilk konseri Ankara'da düzenlendi

‘Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası' projesinin ilk konseri Ankara'da gerçekleşti. Projenin hayata geçmesinde büyük pay sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Projenin amacı tamamen pandemi döneminden en çok etkilenen romanların, müzisyenlerin, eğlence sektöründe çalışanların bir nebze olsun yanında olduğumuzu göstermek" dedi.

İzmir'in Roman Milletvekili Cemal Bekle ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından hazırlanan ‘Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası' projesinin açılış konseri Ankara'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçen projenin ilk ayağına Ankara Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Toplamda 20 ilde yapılması planlanan proje kapsamında 15'er kişiden oluşan saz ve söz sanatçıları verecekleri konserler ile müzikseverlerle buluşacak. ‘Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası' Projesi'nin İzmir Konseri'nin ise 18 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. 20 ilde toplam 600 müzisyen illere göre belirlenen repertuarlara göre parçalar çalacak. Ankara'da gerçekleşen açılış konserinin ardından sırasıyla 24 Temmuz- 29 Temmuz tarihleri arasında Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli konserleri yapılacak. 6 günlük bayram arasının ardından 5 Ağustos - 31 Ağustos arasında ise Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Eskişehir, Manisa, Muğla, Aydın, İzmir, Mersin, Antalya ve İstanbul'da konserler düzenlenecek.

“Projenin amacı pandemiden etkilenen romanların yanında olduğumuzu göstermek”

‘Müzik Hayattır' projesinin hayata geçmesinde büyük emeği geçen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Bu proje, bundan 3 ay kadar önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Hanım'la telefonda yaptığımız 45 dakikalık bir istişare sonucu doğdu. Romanların yoğun olduğu 6 ilde başlayalım dedik. Şehir sayısı 20'ye müzisyen sayısı ise 600'e ulaşacak. Projenin amacı tamamen pandemi döneminden en çok etkilenen romanların, müzisyenlerin, eğlence sektöründe çalışanların bir nebze olsun yanında olduğumuzu göstermek. Sıkıntıları bir nebze olsun azaltabilmek hem de müziğin birleştirici gücünden bu zor dönemde faydalanabilmek amacıyla ‘Müzik Hayattır' projesini hayata geçirdik. Aslında bu proje bir sosyal sorumluluk projesi. Kültür Bakanlığımızda bu konuda hemen destek oldu. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Projede yer alan 20 ildeki milletvekillerimizin tamamı sağ olsun yardımcı oldular. Her ilde yaklaşık 15 müzisyen diye yola çıktık. Toplamda 350 müzisyen planlıyorduk. Şu anda gittiğimiz rakam 600. İnşallah çok daha güzellerini hep beraber ekip olarak yapacağız. Buradan ekibimi de teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aslında ekibin yaptığı bir işti. Biz sadece vitrininde yer aldık” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle roman müzisyenler #MüzikHayattır diyecek ve Büyük Türkiye Orkestrası'nı oluşturacak. Milletvekili Bekle, açılış konserinde desteklerinden ötürü Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a, Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik'e, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ve TEKDER İzmir Başkanı Bayram Tüm'e teşekkür etti.