Romanya ve Letonya'ya giden Çeşmeli öğrenciler yurda döndü

Erasmus projesi kapsamında, Romanya ve Letonya'ya giden Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, stajlarını tamamlayarak Çeşme'ye döndü.

Çeşme meslek liseleri, Erasmus projeleriyle dikkat çekiyor. Daha önce Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, stajlarını Stockholm'de yapmıştı. Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri ise Letonya ve Romanya'da stajlarını gerçekleştirerek Çeşme'ye dönüş yaptı.

Lisenin hazırlamış olduğu “Radar ve Balast Sistemleri Avrupa Stajı” isimli Erasmus projesiyle Letonya ve Romanya'da giden öğrenciler, Letonya'da, "Balast Sistemleri Bakım Onarım" konusunda, Romanya'da ise "Arpa Radar Sistemleri" konusunda staj yaptı. Öğrenciler, mesleki kazanımlar yanında sosyal ve kültürel alanda da kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Erasmus projelerine önem verdiklerini belirterek, "Özellikle meslek liselerimizin yurt dışı hareketliliklerini önemsiyoruz. Bunun için ilçemizde bir çalışma ekibi kurduk. Üç okulumuzdan ikisi bu sene yurt dışı stajlarını gerçekleştirdiler. Diğer bir okulumuz da önümüzdeki dönem için ciddi bir hazırlık içinde. AB projeleri dışında da öğrencilerimizin uluslararası hareketliliği ve yurt dışından da bize misafir öğrenciler gelmesi konusunda görüşmelerimiz sürüyor" diye açıkladı.