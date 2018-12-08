Romatizmadan alışkanlıklarınızı değiştirerek kurtulun

Dr. Rezzan Günaydın, "Sağlıklı ve dengeli beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz” dedi.

Romatizmanın kas ve eklemlerin etrafındaki ağrıyı ifade etmek için kullanıldığını söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Prof. Dr. Rezzan Günaydın, “Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamalarına göre romatizma, hareket organlarında görülen, genellikle ağrı ile kendini gösteren, hareket kabiliyetini kısıtlayan tüm hastalıkların genel adıdır. Romatizma tek bir hastalığa değil, farklı sebepleri ve farklı biçimleri olan 100'den fazla farklı hastalığa verilen ortak bir üst kavramdır. Bu hastalıklardan bazıları sık bazıları ise oldukça nadir görülür. Temel olarak iltihabi olanlar ve iltihabi olmayanlar olmak üzere 2 tip romatizma vardır” diye konuştu.

Belirtileri nelerdir?

Romatizmanın belirtilerini de sıralayan Günaydın, “Bir veya daha fazla eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı, eklem katılığı (tutukluk), eklemi hareket ettirmede ve kullanmada güçlük en önemli belirtilerdir. Vücuttaki herhangi bir eklem etkilenebilir. Boyun, sırt ve bel bölgesinde ağrı, hareket kısıtlılığı, tutukluk, kas ağrıları ve güçsüzlüğü de sık görülen belirtilerdir. Bazen hafif derecede ateş, iştah kaybı ve halsizlik de görülebilir. Bazı romatizmal hastalıklar iç organ (kalp, akciğer, böbrek, sinir sistemi) tutuluşları, cilt döküntüleri, tırnak değişiklikleri, ağız ve göz kuruluğu da yapabilir” dedi.

Dengeli beslenme ve egzersiz

Romatizmal hastalıklardan en az etkilenmeyi sağlamak ve kaliteli bir yaşam sürdürmek için tavsiyeler veren Günaydın, “Sağlıklı ve dengeli beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Kilo alımını önlemek ya da kilo vermek, sigara kullanmamak, eklem koruma tekniklerini öğrenerek eklemleri yükten ve zorlanmalardan korumak önemlidir. Ruhsal ve bedensel stresten uzak durmak da romatizmal hastalıkları önlemede ve hastalığın seyrinin daha iyi gitmesinde faydalıdır. Düzenli egzersiz yapılması genel sağlık için olduğu kadar eklem sağlığı için de gereklidir. Tempolu yürüyüş ve yüzme gibi sporlar; kemik, eklem ve kas sağlığı için oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Tedavisindeki gelişmeler

Son olarak iltihabi romatizmal hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde gelişmeler olduğunu da hatırlatan Günaydın, “Bu hastalıkların oluşmasında görev alan bazı moleküller keşfedilmiş ve bunlara yönelik geliştirilen ilaçlar ile hastalığın kontrol altında tutulması mümkün olmuştur. Moleküler biyoloji, immünoloji ve ilaç endüstrisindeki gelişmelerle, 90'lı yılların sonlarından itibaren romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan biyolojik ajanlar biyolojik çağ olarak adlandırılan dönemi başlatmıştır. İltihabi romatizmal hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanılan konvansiyonel hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçların yanı sıra son yıllarda geliştirilen hedefe yönelik ve biyolojik ilaçlar hastalarda hem eklem hasarını önlemekte hem de yaşam kalitesini ciddi oranda artırmaktadır” dedi.