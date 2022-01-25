Rusya'dan felçli geldi, İzmir'deki ameliyatın ardından yürüyerek gitti

Damar yumağının omuriliğine yaptığı baskı nedeniyle felç olan Rus vatandaşı Izzar Aflatov, Rusya'da hekimlerin yapmaya yanaşmadığı operasyonu Türkiye'de oldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un 2 hafta boyunca kıl kadar ince 22 damarını tek tek incelediği Rus vatandaşı Aflatov, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Moskova'da yaşayan 55 yaşındaki 3 çocuk babası Izzar Aflatov, yaklaşık 7-8 ay önce iki bacağında güçsüzlük hissetmeye başladı. Bir süre sonra desteksiz yürüyemeyecek hale gelen Aflatov, Moskova'da bir çok hekime muayene olup, MR çektirdi; ancak sağlıklı bir tanı konulamadı. Türkiye'de yaşayan yakınlarının çağırmasıyla İzmir'e gelen Aflatov'u muayene eden Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, omurilik üzerindeki damarlarda bir patoloji olabileceğinden şüphelendi.

2 hafta boyunca inceleme yaptı

Izzar Aflatov'un omurilik bölgesindeki sağlı sollu 22 farklı kıl kadar ince damarı 2 hafta boyunca incelediğini söyleyen Doç. Dr. Uçkun, “Bu incelemeler sonucunda bir yerde damar yumağının omuriliğe baskı yaptığını gördük. Bu durumda iki farklı tedavi yöntemi vardır. Biri açık cerrahidir. Bu durumda iki tane omuru almamız gerekecekti. Biz bunu anjiyoyla yapmaya karar verdik. Özel bir materyalle o damar yumağını tıkadık. Omurilik üzerine olan bası ortadan kalktı. Basının ortadan kalkmasıyla hasta 2. gün kendisini daha iyi hissettiğini söyledi ve ayağa kalkmayı başardı. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde daha belirgin bir düzelme olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Tekerlekli sandalye ile geldi

Izzar Aflatova'un rahatsızlığının çok nadir görülen bir hastalık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Uçkun, “Bunun sebebi bilinmiyor. Travma nedeniyle olmuş olabilir, doğuştan olabilir. Hasta 7-8 aydır Rusya'da tedavi için uğraşıyormuş; ancak son 2 ayda çok ilerlemiş. Rusya'da hekimler, ameliyatı yapabileceklerini ancak garanti veremeyeceklerini söylemişler. Tabi böyle bir sözü duyunca da ameliyat olmak istememiş. Buraya tekerlekli sandalye ile geldi, desteksiz yürüyemiyordu. Şu anda kendi başına yürüyebiliyor” dedi.