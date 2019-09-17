Rusya'ya şeftali ihracatını iki kat hızlandıracak analiz desteği

Rusya Federasyonu'na şeftali ihracatında yüzde 40 olan analiz sıklığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 20'ye düşürüldü. Türkiye'nin 2019 yılında yaptığı 34 milyon dolarlık şeftali ihracatının 28 milyon dolarlık büyük diliminin Rusya Federasyonu'na yapıldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Analiz sıklığının düşürülmesi sayesinde 2020 yılında rekoltede bir düşüş olmadığı takdirde Rusya'ya şeftali ihracatında 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin şeftali ihracatından yüzde 82'lik pay alan Rusya Federasyonu'na şeftali ihracatında yüzde 40 olan analiz sıklığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 20'ye düşürüldü. Türkiye'den Rusya Federasyonu'na taze meyve sebze ihracatında analiz sıklıkları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Rusya Federasyonu (RF) Taze Meyve ve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı" çerçevesinde belirleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na şeftali ihracatında yüzde 40 analiz uyguluyordu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sebze ihracatçılarının ihracatta zamanla yarıştığını, geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığından Rusya Federasyonu'na şeftali ihracatında analiz sıklığının yüzde 40'tan, yüzde 20'ye düşürülmesini talep ettiklerini, taleplerinin iki iş günü içinde yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Bakan Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Tunç'a teşekkür

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a hızlı dönüşleri nedeniyle yaş meyve sebze ihracatçıları adına teşekkür eden Uçak, "Rusya Federasyonu'na analiz sıklığını yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşmesi şeftali ihracatçılarımızı rahatlatan bir karar oldu" diye konuştu.

Şeftali ihracatında yüzde 17'lik artış

Türkiye'nin şeftali ihracatı 2019 yılında yüzde 17'lik artışla 29 milyon dolardan, 34 milyon dolara yükseldi. Şeftali ihracatında Rusya Federasyonu 28 milyon dolarlık tutarla açık ara zirvede yer alırken, Rusya'yı 2,3 milyon dolarlık tutarla Beyaz Rusya, 918 bin dolarla Suudi Arabistan takip etti. Türkiye, 2019 yılında 40 ülkeye şeftali ihraç etmeyi başardı.