Rüzgarın kızı gençlere örnek olacak

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak Türkiye'yi gururlandıran ‘Rüzgarın Kızı' lakaplı Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, hem başarılarına yenilerini eklemek hem de genç sporculara iyi bir örnek olmak istediğini söyledi.

Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası gençler kategorisinde üst üste 4 defa şampiyon olan, geçtiğimiz günlerde Danimarka'da düzenlenen Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olarak büyük bir gurur yaşatan Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, genç sporculara önemli tavsiyelerde bulundu. 13 yıl önce yaptığı seçimle hayatının değiştiğini söyleyen milli sporcu, “Ülkemi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Küçük yaşlardan beri sporla aram hep iyi oldu. 13 yıl önce basketbol ve rüzgar sörfü arasında kalıp ailemin teşvikiyle rüzgar sörfünü seçtim. Türkiye'nin en iyi sörfçülerini izleyerek onlardan biri gibi olmanın hayalini kurdum” ifadelerini kullandı.

“Yolum çok uzun”

Birçok başarı kazanmasına rağmen yeni başarılara ulaşmak için çalışmaya devam ettiğini belirten Ünlü, “Önümde çok uzun bir yol var. Gençlerde kazandığım dünya şampiyonluğunu kadınlar kategorisinde de kazanmam gerekiyor. Bu yıl ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Önümde daha çok hedef var. O yüzden durmak yok. Türkiye'yi uluslararası alanda çok iyi bir yere getirmeyi istiyorum. Bunun yanı sıra gençlerimize örnek olabilmeyi hedefliyorum” dedi.

Aile desteği şart

Başarılı sporcu, sporla uğraşan çocukların ailelerine de çok iş düştüğünü söyledi. Ailelerin çocuklarını desteklemesi gerektiğine vurgu yapan milli sporcu, “Kışın suya girmek çok zor. Bizim de zorlandığımız bir konu bu ama işi sevdikten sonra inanın o kadar zor gelmiyor. Eğer inanır ve çalışırsanız başarıyı yakalarsınız. Rüzgar sörfüne ilgi de her geçen gün artarak devam ediyor. Ben bir sporcu olarak ailelere, çocuklarını desteklemelerini tavsiye ederim. Maalesef çok yetenekli çocuklar çoğu branşta aile desteği olmadığı için bırakıyorlar. Zaten destekledikten sonra çocuktan gelen başarı ve isteği, sevgiyi görürsünüz” şeklinde konuştu.

Eğitim olmazsa olmaz

Profesyonel sporculuğunun yanı sıra lisans eğitimine de devam eden Fulya Ünlü, akademik kariyerin de spor kadar önemli olduğunu dile getirdi. Hem eğitimde hem de sporda başarı için fedakarlık yaptığının altını çizen Ünlü, “Hem okuldaki başarıyı hem de spordaki başarıyı çok önemsiyorum. İkisinde de iyi olmak için fedakarlıklar yapıyorum. Derslerime çalışmam için bazen antrenman saatlerini azaltıyorum. Bu durum beni yoruyor ama istedikten sonra ve çalıştıktan sonra her alanda başarılı olmanız zaten mümkün” açıklamasında bulundu.

“Sepil baba gibi”

Göztepe sporcusu olmanın yanında ailecek Göztepe taraftarı olduklarını sözlerine ekleyen şampiyon sporcu, taraftarı olduğu kulübü temsil etmekten dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, “Göztepe ile zaten çocukluğumdan beri bir aradayım. Çünkü taraftar bir ailenin içerisindeyim. Göztepe gerçekten bir aile benim için. Taraftarı olduğum kulübün sporcusu olmak ayrı bir gurur. Başkanımız Mehmet Sepil ve Talat Papatya ile de sürekli görüşüyoruz. Her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Başkanımız bana baba gibi yaklaşıyor. Onlar bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Genç sporcu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da şu sözlerle kutladı:

“Sevgili Ulu Önderimizin izinde ve onun söyledikleri kulaklarımıza edinerek bizde sporda, sanatta ve kültürde inşallah en iyi yerlere geleceğiz.”