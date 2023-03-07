'S' plaka mağdurlarından kiralık plakaya ret

İzmir'de 2020 yılında 400 plaka için yapılan 'S' plaka ihalesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis kararı olmadan ihale düzenlemesi nedeniyle iptal edilmesinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen şoför esnafı, belediyenin kendilerine sunduğu plaka kiralama teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında çıktığı 400 plakayı satışa çıkardığı ‘S' plaka ihalesi, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla iptal edilmiş, ardından da Danıştay tarafından bu karar onanmıştı. Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileriyle görüşen ‘S' plaka ihalesine katılan esnaf, görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

2020 yılında yapılan ihalede satışan sunulan 400 ‘S' plakadan 288 tanesinin satıldığını hatırlatan Mustafa Pala, şoför esnafı adına yaptığı açıklamada, "İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnafı Odası Başkanı Erdem Mert dava açıp ihaleye itiraz edince meclis kararı olmadığı için ihale iptal edildi. Daha sonra Danıştay tarafından da onandı. O zaman plakaları, piyasa değerinin yüzde 80'inden satın almıştık. Şu anki rayiç bedel arasında uçurum var. 400 bin TL'den aldığımız plakanın değeri şu an 3 milyon TL. Tunç Soyer'e seslenip bizi mağdur etmemesini istiyoruz. Evimizi, tarlamızı satarak plaka aldık" dedi.

"Buradaki uygulama hatası belediyenin"

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmeyi de anlatan Pala, "Süreci uzatabileceklerini ve bizlere kiralık plaka verebileceklerini söylediler. Kiralık plakaya hayır diyoruz. Bir anda kiracı olacağız. Tekrar satış yapılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. 1986 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararına göre plaka satışı yapılmasını istiyoruz. Varımız, yoğumuz, geleceğimiz bu plakalar. Şu anda çok mağduruz" diye konuştu.

Belediyenin kendilerine yaptığı teklifi kabul etmeyeceklerini söyleyen Pala, "'Danıştay karar verdi, plakalar iptal edildi. Bu şekilde biz bunu uygulamaya koymak zorundayız' diyorlar. 'O günkü rayiç bedel üzerinden yüzde 9,5 faizle paranızı öderiz' diyorlar. 3 yıldan 49 yıla kadar kiralama yapabileceklerini söylüyorlar. Biz kiracı olmak istemiyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Anayasa Mahkemesine başvurup hakkımızı arayacağız. Biz ihale şartnamesine göre ihaleye girip plakaları satın aldık. Burada bizim suçumuz yok. Belediye, meclis kararı almadan ihale şartnamesi hazırlamış. Buradaki uygulama hatası belediyenin olduğu için bizi mağdur etmemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.