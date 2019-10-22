Saadet Partisi Menemen'de kongresini yaptı

olağan kongresi gerçekleşti. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Servet Yıldız güven tazeledi.

Menemen ilçesinde, Saadet Partisi (SP)'nin 7'inci olağan kongresi yapıldı. Menemen Kültür Merkezinde gerçekleşen Menemen İlçe Teşkilatının kongresinde, mevcut başkan Servet Yıldız tek listeyle seçime gitti. Seçimlerde Yıldız, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Yıldız, kongre konuşmasında, "Eğilmeden bükülmeden siyasette tavizsiz geçen bir 50 yıl. Bir araya getiren çözüm üreten olmaktan hiç vazgeçmedik. Bizimle aynı görüşü paylaşmayan eleştiren, siyaseten karşımızda olan tüm sevdiğimiz arkadaşlarımıza ve çevremize sesleniyorum; yüreklerimizdesiniz, yüreklerinize talibiz ve bu birlikteliği sizlerle sağlayacağız, buna inanıyoruz. Görüş ayrılıklarımız bu ülkenin mutlaka en temek birleştirici unsuru olduğu için sizlerin bundan sonraki süreçte de görüş ayrılığı olsa da siyaset dilini hep birlikte konuşabilecek bir ortamda sürdürmeyi temenni ediyorum" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da, "Bu millet her zaman milli görüşe ihtiyaç duyacaktır. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan hükümetine müdahale edilmeseydi 28 Şubat'lar yaşanmazdı" şeklinde konuştu.