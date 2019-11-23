"Saç dökülmesinde kullanılan ilaçlar cinsel sağlığı etkiliyor"

Mehmet Emin Öznur, saç dökülmesinde kullanılan bazı ilaçların erkeklerin cinsel sağlığının olumsuz etkileyebildiğini açıkladı. Dr. Öznur, saç sağlığı tedavisinde ilaç veya bitkisel ürün kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğinin altını çizdi.

Saç dökülmesi konusunda etkili olan ilaçların bazılarının yan etkileri olabildiğine dikkat çeken Dr. Mehmet Emin Öznur, bu konuda uyarı yaptı. Öznur, "Yapılan bilimsel araştırmalara göre saç dökülmesini önleyen bazı ilaçlar, erkek testosteron hormonunun dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü azaltarak saç dökülmesini durdurmaktadır" dedi.

Uzm. Dr. Öznur, "Yüksek DHT oranları saç derisindeki saç köklerinin küçülmesine ve saç dökülmesine neden olur. DHT'nin ereksiyona ulaşmada bazı zorluklar ve cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Daha düşük orandaki hastalarda ise testis ağrısı ve ansikyete gelişebilir" dedi.

Stres, endişe, uyku düzenindeki bozulmalar, sağlıklı beslenme, kronik hastalıklar ve genetik faktörlerin saç sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan İzmir Özel Demiderm Polikliniğinde görevli Mehmet Emin Öznur, PRP uygulamasının saç sorunlarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olduğunu söyledi. PRP veya tıbbi tedavilerle saç dökülmesinin önüne geçilemediği durumlarda saç ekiminin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Dr. Öznur, "Gerek İzmir, gerekse İstanbul'daki kliniklerimiz saç ekimi konusunda oldukça başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Saç ekimi, bacasız sanayi olan sağlık turizmi açısından da ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır. Ülkemiz çok yakında Avrupa ve Orta Doğu'da lider konuma yükselecektir" diye konuştu.