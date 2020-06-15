Saç dökülmesinde stresin etkisi

İzmir'de saç ekim birimi direktörlüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, stresin saç dökülmelerine sebep olabileceği gibi daha birçok hastalığa da davetiye çıkardığını ifade etti.

Saç ekim birimi direktörlüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, toplumda birçok insanın saç dökülmesi, saçların zayıflaması gibi sorunları yaşadığına dikkat çekti. Çağın hastalığı olan stresin saç dökülmelerine sebep olabileceği gibi daha birçok hastalığa da davetiye çıkardığını belirten Gülgör, saç dökülmesine birçok etkenin sebep olduğuna vurgu yaparak, sıkıntı ve stresin saç dökülmesinde görülen en büyük reaksiyon olduğunu dile getirdi. Gülgör, “Günümüzde ekonomik şartlardan dolayı kişinin sıkıntıya düşmesi saç dökülmesini tetikliyor. Göbeklenme ve kelleşme erkeklerde çok sık gördüğümüz reaksiyonlardır. Dökülme genetik nedenlerle de olabilirken, ani kayıp ile de ortaya çıkabiliyor. Bir kişinin bir gecede saçlar beyazlayabilir ve bir gecede saçlar dökülebilir” diye konuştu.

20'li yaşlarda başlıyor

Erkeklerde saç dökülmesinin ortalama 20'li yaşlardan başlayıp 40'lı yaşlara kadar devam ettiğini kaydeden Gülgör, şöyle devam etti: “Genetik saç dökülmesi yaşayan hastaların saç ekiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili iyi bir planlama yapmak gerekir. Saç dökülmesi yaşayan genç hastalar için özellikle saç dökülmesinin şiddetine göre bir çözüm üretilmelidir. Burada hastanın saç dökülmesinin devam edip etmediği en önemli kriterlerden birisidir. Hastalarda saç dökülmesi devam ediyorsa, saç dökülme süreci tamamlandıktan sonra ikinci bir ekime ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden saç dökülmesi devam eden hastalar, ekim işleminden sonra PRP tedavisi gibi bakım setlerini kullanmalılar.”

“Özgüvenlerini geri kazandırıyoruz”

Bireylerin öncelikle kendilerine bakmayı, kendisine olan saygısından dolayı yapması gerektiğini savunan Yasemin Gülgör, “Biz sadece burada insanlara saç ekmiyoruz. İnsanların görünümünü değiştirdiğimiz için var olan özgüvenlerini geri kazanmalarını sağlıyoruz. Bireyler bize ilk başvurduğu zamanla saç ekim işlemi bittikten sonra sergiledikleri duruşları arasında inanılmaz fark var. Sadece duruşları değil, giyim tarzları, taktıkları kol saati ve gülüşleri bile değişiyor” sözlerine yer verdi.