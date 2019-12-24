Saç ekimi 'hastane ortamında yapılmalı' uyarısı

Saç ekiminin hastane ortamında yapılması gerektiğini belirten Gülgör, sağlıklı ve bakımlı saçlar için tavsiyelerde bulundu.

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, yurt dışındaki hastalara da hizmet verildiğini söyledi. Gülgör, "Yurt dışından bizi tercih eden hastalarımızla internet sitemiz ya da Whatsapp yoluyla görüşerek planlamaları yapıyoruz. Daha önce sosyal medya yolu ile irtibata geçtiğimiz ve hangi tedavinin uygun olduğuna karar verdiğimiz hastalarımızı havaalanından alıyoruz, rezidansımıza yerleştirdikten sonra hastanemize alarak giriş işlemlerimizi yapıyoruz" dedi.

"Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem"

İnsan sağlığıyla ilgili yapılacak her müdahalenin uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini belirten Gülgör, "Günümüzde merdiven altı yerlerde saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saç ekimi hastane ortamında hekim ve anestezi teknisyenleri gözetiminde yapılması daha sağlıklı olacaktır. Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem olduğu için bu süre zarfında nadiren de olsa oluşabilecek komplikasyonlar hekimler anında müdahale edebilirler. İzmir Özel Gazi Hastanesi saç ekimi işlemini kendi doktorlarıyla, kendi ekibiyle, kendi ameliyathanesinde yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Saç bakımlarının püf noktaları

İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör mevsim geçişlerinde saç problemlerinin arttığını belirtti ve saç bakımının püf noktalarını da anlattı.

Gülgör, "Uzun saç, sağlıklı bir büyüme gerçekleştirse de bu uzunluk saçın güçten düşmesine neden olur. Saçınızın uzunluğunu devam ettirmek, saç uçlarındaki kırıkları aldırmakta yatıyor. Dengeli beslenmek sağlıklı saçlara sahip olmada önemli bir faktördür. Yüksek folik asit içeren gıdalar tüketmek saçlarınız için yararlıdır. Örnek olarak; mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, barbunya, brokoli verilebilir. Saçları lastik bantlar ile değil kumaş bantlar ile bağlamak saçlarda hasar oluşumunu azaltabilir. Islak saçlarınızı yüksek sıcaklık altında kurutmak saç tellerinize zarar verir. Saçlarınız kepeklenip dökülüyorsa saçlarınızı doğal saç kılından yapılmış bir fırça ile taramalısınız. Çoğu zaman kepek için fırçalamak yetmektedir. Soğuk su ile yıkandığında saçın parlaklığı artar. Saç derinize az temas ettirerek yıkayabilir ve pürüzsüz saçlara sahip olabilirsiniz. Yağlı ve az saçlı kişiler kurutma makinesi kullanmamalıdır. Doğal bakım için ılık bir bardak suya elma sirkesi ile bir çorba kaşığı şampuanı karıştırın ve saçınızı yıkayın. Sonra soğuk su ile durulamayı unutmayın."