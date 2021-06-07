Saç ekimi öncesi analiz ve doğru planlama başarıyı getiriyor

Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi öncesi yapılan analiz ve doğru planlamanın başarıyı artırdığını ifade ederek, "Gelişigüzel ve planlama yapılmadan yapılan saç ekimlerinde başarı beklenilemez" dedi.

Saç ekimi öncesi mevcut saçların özelliklerine ve sıklığına bakıldığını belirten Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Daha sonra saç derisi muayenesi yapılır. Saç derisinin gerginliği ekim sırasında kullanılacak önemli bir kriterdir" şeklinde konuştu.

"Analiz ve muayene sonuçlarına göre uzmanınız saç ekimine uygun olup olmadığınızı söyler" diyen Yasemin Gülgör, "Ensenin yeterliliği önemli kriterdir. Sık kullanılan yöntemlerin uygun olmaması halinde, destek tedavilere yönlendirilir. Saçınızın ve ekilecek alandaki derinin yapısına göre kullanılacak yöntemler ve ekim aşamaları hakkında detaylı bir görüşme yapılır" dedi.

Doğru analiz yapılmalı vurgusu

Saç ekimi öncesi sağlıklı bir analiz ve muayenenin önemine değinen Gülgör, "Saç yapınızın analizi, mevcut saçlı bölgelerin incelenmesi, saçların sıklığı ve sağlığı, ekim aşamaları hakkında bir uzmanla görüşmeniz ve size uygun yöntemleri belirlemeniz tavsiye edilir. Donör bölgeler incelendiğinde açık alanı kapatacak kökler hastanın beklentisinin çok altında kalıyorsa destek tedavi önerilmelidir. Saç ekimi doğru planlandığında mevcut olan saç kökler ininde zarar görmemesi sağlanmış olacaktır.

Gelişigüzel ve planlama yapılmadan yapılan saç ekimlerinde başarı beklenilemez. Yüz hatlarına uygun belirlenen ön çizgi ve sonraki yıllarında hesaplanmasıyla başarı kaçınılmaz olmaktadır. Unutmayalım ki sağlıklı bir analiz ve yönlendirmelerle saç ekimi raporlanmalarla ve cerrahiye yönlendirilmelidir. Hasta her ayrıntıda kesinlikle bilgi sahibi olmalıdır" şeklinde konuştu.

Saç köklerine zarar vermeden alabilmek çok önemli

Saç ekiminde saç köklerini alırken zarar vermeden alabilmenin önemli olduğunu ifade eden Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, şöyle devam etti:

"Fue yönteminde verici alandaki saç yoğunluğu ne kadar fazla ise o kadar çok greft alınabilmektedir. Saç ekiminde ekim yapılacak merkez ve doktorda önemli bir etmendir. Saç ekimi operasyonunu yapacak doktorun ve ekibin saç köklerine zarar vermeden uygulamayı yapması çok önemlidir; ayrıca saç ekiminde alınan greftlerin belli açılarda ve doğru şekilde ekilmesi sonucu etkilemektedir. Ekim işlemini yapacak olan doktorun deneyimi, yeteneği ve el becerisi çok önemlidir. Saç ekimi cerrahi bir işlemdir. Mutlaka ameliyathane ortamında, doktor gözetiminde, steril koşullarda, tecrübeli bir ekiple yapılmalıdır. Saç ekimi yaklaşık 8-10 saat kadar süren bir işlem olduğu için hastanın da bu süre boyunca rahat etmesi gereken ortam hazırlanmalıdır. Günümüzde merdiven altı yerlerde saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden hastalar saç ekimi yaptırmadan önce sağlık kuruluşunun referanslarını, ekibini, ve ameliyathanelerinin olup olmadığını iyi araştırmalıdırlar."