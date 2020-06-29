Saç ekimi öncesi greft sayısı vermek doğru değil

Uzun yıllar İzmir'de saç ekim birimi direktörlüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, saç ekim öncesi ekilecek greft sayısı vermenin doğru olmadığını söyledi. Operasyon sırasında ekim yapılacak greftin ensedeki kıl kökünün kalitesine, ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik gösterdiğini belirten Gülgör, "Aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim yapılmasıdır” dedi.

Saç ekiminin önemli bir operasyon olduğunu belirten Yasemin Gülgör, operasyon öncesi ve sonrası birçok nedenin bu operasyonun sürecini etkilediğini ifade etti. "Saç ekiminde operasyonun hangi yöntemle yapılacağını kişinin saç yoğunluğu belirler" diyen Gülgör, "Hastanın saç sıklığı ne kadar fazla ise alınacak saç kökü (greft) o kadar fazla olmaktadır; fakat kişinin saçı seyrekse alınacak kökte daha az olmaktadır. Saç ekim operasyonunda ne kadar çok greft kullanılırsa, ekim sonrası doğal görünümde ona göre artmaktadır" dedi.

Saç ekiminde önemli hususlardan birinin ise saç köklerini alırken zarar vermeden alabilmek olduğunu belirten Gülgör, şöyle devam etti:

"Fue yönteminde verici alandaki saç yoğunluğu ne kadar fazla ise o kadar çok greft alınabilmektedir. Saç ekiminde ekim yapılacak merkez ve doktorda önemli bir etmendir. Saç ekimi operasyonunu yapacak doktorun ve ekibin saç köklerine zarar vermeden uygulamayı yapması çok önemlidir; ayrıca saç ekiminde alınan greftlerin belli açılarda ve doğru şekilde ekilmesi sonucu etkilemektedir. Saç ekimi alanında uzman, ehil ellerde, tecrübeli ekip ve doktorla doğru bir şekilde uygulandığı takdirde bir seansta istenilen greft miktarına 6-9 saat aralığında ulaşılabilinmektedir. Bunda da ekim işlemini yapacak olan doktorun deneyimi, yeteneği ve el becerisi çok önemlidir."