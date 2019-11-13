Saç ekimi sonrası günlük yaşama dönüş mümkün

Saç ekimi operasyonlarının günümüzde ileri tekniklerle, modern ameliyathaneler ve hastane koşullarında deneyimli tıbbi kadro ile yapıldığı takdirde olumsuz sonuçların neredeyse hiç görülmediğini belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç kökleri hassastır. Operasyon sonrası dikkatle korunmalı ve size sunulan talimatlara uyulması önemlidir" dedi.

İlk 10 gün ekim yapılan alanın darbelerden korunması gerektiğini ifade eden Gülgör, "Önden düğmeli ya da fermuarlı giysiler tercih edilmelidir. Boğazlı atlet kazak bere şapka vb. ekim alanına sürterek zarar verilmemelidir. Dar yakalı giysilerden uzak durulmalıdır. Operasyon sonrası ilk günler steril koşullara uyulması önemlidir. Toz, toprak vb. ortamlardan uzak durulmalıdır. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden, asitli içeceklerden kaçınılmalıdır. Gece uyurken dikkat edilmeli ekim yapılan bölge yatağa yorgana yastığa sürtünmemelidir" dedi.

Özel İzmir Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, 10 gün sonra kabukların tamamen kalktığını belirterek, "Bu tarihten itibaren düğün yapmak isteyenler yapabilir, şapka ve bere takabilirler. Hafif yürüyüşler yaparak spora dönebilirsiniz. Ağır spor, kick box, futbol, halter gibi sporlara bir ay sonra başlayabilirsiniz. 15 gün sonra tatile çıkabilir, denize havuza girebilirsiniz; ancak devamlıda güneşin altında kalmanızı önermiyoruz. Güneşin direk ışıklarına maruz kalmamak adına 12 ile 4 arası gölgede istirahat edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.