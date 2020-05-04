Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Uzun yıllar İzmir'de Saç Ekim Birimi Direktörlüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, saç ektiren kişilerde özgüvenin arttığını ve yaşam standartlarının değiştiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesi ve erkeklerin fiziki görünüşlerine daha fazla önem vermelerine bağlı olarak Türkiye'deki saç ekim işlemlerinin sayısı da her geçen gün arttığını belirten Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye de her 10 erkekten yarısı saç dökülmesi problemi yaşıyor. Saç dökülmesi erkeklerde ciddi rahatsızlıklara kadar vardığı biliniyor. Gerek özel hayatında gerekse iş hayatında ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Saç ekimi yaptıran erkekler ilk iş olarak spora başlıyor ve kullanıyorlarsa sigarayı bırakıyorlar” dedi.

Özgüven artıyor

Saç ektiren erkeklerdeki değişimin bu kadarla da kalmadığının altını çizen Gülgör, “Saç ektiren erkeklerin tarzları ve saç stillerinden duruşlarına kadar değişmektedir. İş hayatında başarılı işlere imza atabiliyorlar. Çünkü var olan özgüvenleri ekimden sonra yeni görünümleriyle daha da artmaktadır. Özel hayatlarında daha da mutlu olabiliyorlar. Yeni ilişkiler hatta evlilikler yapıyorlar. Erkek tipi saç dökülmelerinde genellikle erkeklerde saç çizgisi geriye doğru gitmektedir. İşte bu noktada psikolojik olarak etkilenmeye başlamaktadırlar. Kişiler saç ekimi sonrası hayata daha güzel ve mutlu bakıyorlar. Burada tavsiyede bulunabileceğim bir konu da saç ekimi yaptıracak olan kişilerin, işlemden önce merkezi ve ekibi iyi bir şekilde araştırmaları olacaktır” diye konuştu.

Evde kalırken saç bakımı

Korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Devletin “Evde kal” çağrısına uyarak evde kalan ve evde çalışmaya devam edenlerin saç bakımlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyleyen Yasemin Gülgör, evde kalırken de düzenli olarak saç dökülmesinin yapılması gerektiğini belirterek bazı tavsiyelerde bulundu. Gülgör, şunları söyledi: "Uzun saç, sağlıklı bir büyüme gerçekleştirse de bu uzunluk saçın güçten düşmesine neden olur. Saçınızın uzunluğunu devam ettirmek, saç uçlarındaki kırıkları aldırmakta yatıyor. Dengeli beslenmek sağlıklı saçlara sahip olmada önemli bir faktördür. Yüksek folik asit içeren gıdalar tüketmek saçlarınız için yararlıdır. Örnek olarak mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, barbunya, brokoli verilebilir. Saçları lastik bantlar ile değil kumaş bantlar ile bağlamak saçlarda hasar oluşumunu azaltabilir. Islak saçlarınızı yüksek sıcaklık altında kurutmak saç tellerinize zarar verir. Saçlarınız kepeklenip dökülüyorsa saçlarınızı doğal saç kılından yapılmış bir fırça ile taramalısınız. Çoğu zaman kepek için fırçalamak yetmektedir. Soğuk su ile yıkandığında saçın parlaklığı artar. Saç derinize az temas ettirerek yıkayabilir ve pürüzsüz saçlara sahip olabilirsiniz. Yağlı ve az saçlı kişiler kurutma makinesi kullanmamalıdır. Doğal bakım için ılık bir bardak suya elma sirkesi ile bir çorba kaşığı şampuanı karıştırın ve saçınızı yıkayın. Sonra soğuk su ile durulamayı unutmayın."