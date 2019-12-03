Saç ekiminde hayat veren yöntem: Hiperbarik oksijen tedavisi

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekiminde hayat veren yöntem olan hiperbarik oksijen tedavisi hakkında bilgiler vererek, "Dikilen saç köklerini beslemede ve gelişiminde önem arz etmektedir. Bu yöntem aynı zamanda ekilen saçların yaşamasını sağlamaktadır" dedi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde teknolojiyi yakından takip eden modern hastanelerin, yapılan operasyonlarda vücudun yeterince oksijen almasına çok önem verdiklerini belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi yöntemleri sayesinde ülkemizin Avrupa ülkelerinde en çok tercih edilen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Saç ekimi işleminin teknolojinin gelişmesi ile ileri teknolojiler kullanılarak yapılan bir işlem olduğunu belirten Yasemin Gülgör, "Saç ekimi yapılırken saç ekimi yapılacak kişilerin kendi donör bölgelerinden saç ekimi yapılacak olan bölgenin açıklığına göre ihtiyaç duyulan saç kökü kadar greft alınarak açıklık olan bölgeye nakledilmektedir. Bu işleme transplantasyon adı verilmektedir. Saç ekimi operasyonları gibi operasyonlar dış doku nakili olduğu için beraberinde bazı medikal komplikasyonlar taşımaktadır. Bu komplikasyonları engellemek ve yok olmasına yardımcı olmak amacı ile kişilerin kendi dokularından nakil yapılması oldukça önemlidir. Saç ekimi operasyonlarında öncelikle nakledilen dokunun bir an önce kan dolaşım sistemi ile buluşması oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

Hiperbarik oksijen tedavisi

Özellikle erkeklere uygulanan saç ekiminin bütün dünyada yaygınlaştığını belirten Yasemin Gülgör, "Türkiye bu konu da Avrupa'da tercih edilen ülkeler arasında lider ülkedir. Sağlık turizmi için ülkemize gelen hastalarımızın önemli bir kısmı saç ekimi operasyonu için gelmektedir; ancak çok önemli bir nokta tek tek ekilen saç köklerinin en iyi kliniklerde bile yüzde 10 ile yüzde 20'si oksijenlenmemekte ve beslenememektedir. Bu sorunu çözmek için dünyanın gelişmiş kliniklerinde uygulanan hiperbarik oksijen tedavisi yöntemi dikilen saç köklerini beslemede ve gelişiminde önem arz etmektedir. Bu yöntem aynı zamanda ekilen saçların yaşamasını sağlamaktadır. Gazi Hastanesi saç ekimi polikliniği olarak bu yöntemi hastalarımıza uygulamaya başladık” dedi.

"Saç ekimi yaptıran kişiler daha hızlı ve etkin sonuçlar ile karşılaşır"

Hiperbarik oksijen tedavisinin kullanımı ile ilgili bilgiler veren İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç ekimi geçirmiş hastalarımızın kayba uğrayacağı yüzde 20 saç bölüklülerini büyük ölçüde kurtarılmakta. Yapılan işlem yüzde 20 daha verimli olmaktadır. Bizim için bir kez yapılan bu kalıcı işlemde her bir saç kökünü verimli bir şekilde yerleştirilmesi son derece önemlidir. İşimizi estetik ve bilimsel düzeyde son gelişmelerin eşiğinde takip etmekteyiz. Artık hastalarımız yüzde 100'e yakın başarılı bir operasyon süreci geçirmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisi saç köklerinin tutunmasını sağlamaktır. Eğer kişinin dolaşım bozukluğu yok ise nakledilen saç kökleri yüksek oranda beslenecektir. Hiperbarik oksijen tedavisi kanın taşıyabildiği oksijen miktarını arttırmak amacı ile yapılmakta olup saç ekimi yapılan saç köklerinin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde tutunmasını sağlar. Hiperbarik oksijen tedavisi yöntemi ile saç ekimi yapıldıktan sonra saç köklerinin yüksek oranlarda tutması sağlanmaya çalışılmakta olup aynı zamanda saç ekimi sonrası oluşan saç derisindeki kabuklanmaların daha hızlı iyileşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede saç ekimi yaptıran kişiler daha hızlı ve etkin sonuçlar ile karşılaşır" şeklinde aktardı.