Saç ekiminde ön saç çizgisi en önemli kurallardan biri

Ön saç çizgisini belirlerken özel çizim hesaplamaları yapıldığını belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, bu hesaplamanın kişinin alın çizgisi, kaş yapısı, doğallığı gibi durumlarla iyi hesaplanması gerektiğini kaydetti. Gülgör, "Alım yapılacak olan bölgenin yoğunluğu saçsız bölgeye ne kadar transfer edileceği, hastanın ne kadar saç köküne ihtiyaç duyabileceği belirlenmelidir. Unutmayalım ki, ensenin yeterlilik durumuna göre ne kadara ihtiyacınız varsa o kadar ekilmeli" dedi.

Seboroit veya dermatit gibi herhangi bir cilt rahatsızlığında dermatoloji doktorunun onayının alınması gerektiğini belirten Gülgör, "Kan tahlilleri işlemleri operasyon süreci için önemlidir, lütfen yaptırınız. Operasyon 6 ila 8 saat arası sürebilmektedir. Sonrasında hastanede kalmanıza gerek yoktur. Operasyon gününden sonraki ilk gün pansumanları için ekimin yapıldığı merkeze başvurmalısınız. Ekim sonrası dördüncü gün ilk yıkamalar. 10 gün sonrası kabuklar tamamen kalkar ve kişi normal hayata döner" diye konuştu.

Micro fue ile saç ekim yöntemi nedir?

Micro fue saç ekimi tekniğinde saç köklerinin iğnesiz lokal anestezi altında ince özel uçlu micro motorlar ile tek tek alınarak saçsız bölgeye transfer edildiğini belirten İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, şöyle devam etti:

"Ön çizgisi doğal olmalı, saç açısı göz önüne alınarak operasyon uygulanmalıdır. Greftlerin alınacağı ense bölgesi zarar görmeden doku alınmalı. Alınan bölge (ense ve kulak arkası) yara izi dikiş izi olmaz. Micro fue tekniğini kaç ekimi sakal ekimi operasyonlarında da uygulanabilmektedir. Bir seansta ortalama 3 bin ile 5 bin greft alımı yapılabilmektedir. Açıklığa bağlı olarak planlama yapılır. Ekilen saçlar 15. gün veya 1. ay arasında kırılma dönemine girerler. 3. ayda ekim yapılan saçlar çıkmaya başlar. Süreç 1 ile 1,5 yıla kadar devam eder. 6'ıncı ayda göz dolduracak şekilde saçlar gelişir. Doğal bir şekille saçlarınız çıkmaya devam eder. Kestirilebilir boyatılabilir şekil istediğiniz gibi verebilirsiniz."