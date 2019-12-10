Erkeklerin iki önemli sorunu olduğunu kaydeden Gülgör, "Bu sorunlardan birisi fazla kilo sonucu oluşan göbek, diğeri ise saç dökülmesi ve kelliktir. Hastane ortamında yapılan başarılı ekimlerle kellik artık sorun olmaktan çıkıyor. Saç ekiminin yanında sakal ve kaş ekimi de yapılabilmektedir" dedi.

Uygun hastalara uygun tekniklerle yapılan saç ekiminin oldukça başarılı ve yüz güldüren sonuçlar verdiğini belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, yaz aylarında havaların sıcak olmasından dolayı hastaların başlarının terlediğini ifade etti. Gülgör, "Hastalar, teri silmek istiyorlar ve zor durumlar yaşıyor. Mevsim değişikliği nedeniyle insanların kan dolaşımlarında da değişikler oluyor. Saç ekiminden sonra saç kökünü kan dolaşımı besler. Bu mevsimde kan dolaşımı daha hızlı olduğu için mevsimsel olarak saç ekiminin tam dönemi. Havaların serin olması başa doğal klima etkisi oluşturuyor ve hastaların başarısı daha da artıyor" şeklinde konuştu.

"Saçın dışında sakal ve kaş ekimi içinde gelen hastalarımız var"

Hastalar sadece saç ekimi için kendilerine başvurmadıklarını ifade ederek, "Saçın dışında sakal ve kaş ekimi içinde gelen hastalarımız var. Sakal ekimi hastalarımız tarafından büyük ilgi görmekte. Özellikle daha erkeksi görüntüye sahip olma düşüncesiyle hastalar bize başvurmaktadırlar. Sakal dökülmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Alerjik hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, hormonal dengesizlikler gibi. Sakal ekimi, köselik, seyrek veya dağınık sakal durumlarında da uygulanmaktadır. Sakal ekimi 21-22 yaşlarından itibaren uygulanabilir. Sakal ekimlerinde her zaman hedefimiz doğal ve estetik sakallara hastalarımızın kavuşmasıdır. Sakal ekimi yöntem olarak saç ekiminden hiçbir farkı yoktur. FUE tekniğinde olduğu gibi micro motor uçlarıyla kişinin genetik olarak en az dökülen kulak arasındaki bölgeden veya ense bölgesinden alınan saç kökleriyle uygulanmaktadır. Ekilen sakallar genellikle 3'üncü aydan itibaren çıkmaya başlar 8-12 ay arasında ise tamamı çıkmış olur" şeklinde konuştu.

İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, şöyle devam etti:

"Kaş ekimini genellikle dökülmeler olmuş, yaralanma, yanık, saçkıran ve tik şeklinde yolma gibi sebeplerden oluşan kayıplarda uygulamaktayız. Kaş ekiminde de FUE yönteminde olduğu gibi işlem gerçekleşmektedir. Kaş ekiminde amaç; ekimden sonra suni görüntü oluşmamasını sağlamaktır. Seyrelmiş kaşlar sıklaşır. Dövme, boya şeklindeki alanlar kapatılır. Özellikle kadınlar daha çok ilgi göstermektedir. Genellikle kozmetik yapılan işlemlerden memnun kalmayan kişiler daha çok başvurmaktadır. 2'inci aydan itibaren kaşlar çıkmaya başlar ortalama kaş yapısına göre 7'inci ayda sonuç alınır."