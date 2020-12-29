Sacralita Ayakkkabı'nın 2021'den beklentileri yüksek

Kadın ayakkabısı sektöründe markası Sacralita Ayakkabı'nın yakaladığı başarı ile 2020'de yıldızı parlayan kadın girişimci Nalan Erdem, 2021 yılının daha olumlu geçeceğine inandığını söyledi. Erdem, 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına dair hedeflerinden bahsetti.

Özel sektörde edindiği bilgi ve tecrübeyle kendi ayakkabı markası Sacralita Ayakkabı'ya imza atan kadın girişimci Nalan Erdem, 2020 yılının kendileri için olumlu geçtiğini belirterek, “Birçok sektör ve firma için bu yıl pandemi nedeniyle çok zordu. Aynı zorluk bizim için de geçerliydi ancak doğru strateji ve yatırım ile güzel sonuçlar aldık. Bu aşamaya elbette kolay gelmedik. Özel sektörde yıllarca çalışmış olmamın verdiği bilgi ve deneyim bu süreçte çok yardımcı oldu. Bu deneyimle riskleri az çok görebildim. Dikkatli ama kendimizden emin bir şekilde ilerledik. Zor geçen bu yılda başarılı işlere imza attık” dedi. Başarılarının arkasında doğru atılan stratejik adımların yanı sıra kadınların tercihlerini iyi anlamak olduğunu ifade eden Erdem, “Kadınlar, ayakkabı tercihleri konusunda diğer gruplardan farklıdır. Ayakkabı kadın için şık olduğu kadar konforlu da olmalıdır. Bunların yanında fiyat faktörü de önemlidir. Sacralita Ayakkabı'da; tasarımlarımızı ve malzemeyi bunlara göre şekillendiriyor, modellerimizi seçerken bunları dikkate alıyoruz. Sacralita'da her sezonun hazırlığını yaparken kadınlarımızın hem şık hem de rahat olmaları için çalışıyoruz” diye ekledi.

“Pandemi dönemi yatırımcı için riskli”

2020 yılında pandeminin etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun şekilde görüldüğünün altını çizen Erdem, bu nedenle yatırım konusunda pek çok firmanın çekingen davranmasının normal olduğunu vurguladı. Erdem sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi dönemi elbette yatırımcı için riskli ama bu risk her zaman mevcut. Risk almadan kazanç da olmaz. İş hayatında güvenli alan diye bir şey yok. Çalıştığınız sektör ne olursa olsun rüzgar tersine dönebilir ve yaptığınız planlar işlevsiz kalabilir. Ancak iş hayatında temkinli ve hareket kabiliyeti açısından esnek olmak çok önemlidir. Her zaman söylediğim gibi; ben salgına göre plan yapmadım, hedeflerimi salgına göre güncelledim. Dolayısıyla pandemi döneminde gelişen değişimlere uyum sağlamak ve ona göre hareket etmek bize avantaj kazandırdı.”

“2021 yılı için umutluyum”

Yeni yılda yine sağlam adımlarla ilerlemelerini sürdüreceklerini dile getiren Erdem, “2021 yılı için modellerimizi belirledik, planlarımızı tamamladık. Sacralita Ayakkabı olarak 2021 yılında yine kadınlarımızı anlayan ve onları anlatan modellerle karşınızda olacağız. Ayakkabılarımız yine şıklığın yanında rahatlığıyla da ön planda olacak. İster spor ister klasik olsun. Sacralita Ayakkabı ile kadınlarımız hem şık hem rahat olacak. Butik bir üretim anlayışı ile daha özel ayakkabıları tüketicimiz ile buluşturacağız. Beğenilen tarzımızla 2021 yılı için umutluyum” diye konuştu.