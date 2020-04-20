Saçsızlığın çözümünde saç ekimi ve saç simülasyonu birlikte kullanılıyor

Zafer Ulusan, dünyada ve Türkiye'de saç ekimi ve saç simülasyonu işlemlerinin kombine uygulanmasının tercih edilen bir yöntem haline geldiğini açıkladı.

Zafer Ulusan, saçsızlık probleminin insanların psikolojisini ve bazı mesleklerde iş hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Medicalhair Genel Koordinatörü Zafer Ulusan, son bir yıldır saçsızlık sorununun çözümünde saç ekimi ve saç simülasyonu yöntemlerinin birlikte kullanılmaya başlandığını belirtti. Birlikte planlanan saç simülasyonu ve saç ekimi işlemlerinin saç dökülmesinde uygulanan en etkili tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Ulusan, "Saç ekimi ve saç simülasyonu yöntemlerinin birlikte kullanımı dünyada ve ülkemizde son bir yıldır giderek artmaktadır. Saç ekiminin ardından uygulanan saç simülasyonu özellikle saç ekimi yaptıran hastaların memnuniyetini daha da artırmaktadır" dedi.

Saç simülasyonda uygun iğne ve uygun teknik seçiminin çok önemli olduğuna vurgulayan Ulusan, "Eğer uygun iğne ve uygun teknik seçilirse saç simülasyonu sayesinde saç doğal ve çok sık bir görünüm kazanır. Saç simülasyonu uygulamasının donör bölgesindeki greft sayısı az olanlar için saç ekimi ile beraber yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Önce saç ekimi, sonra saç simülasyonu

İki yıl önce saç ekimi yaptıran; ancak greft sayısının azlığı nedeniyle saç simülasyonu yaptırmaya karar veren İzmirli Çağlar Okay (35) da, "İki yıl önce saç ekimi operasyonu geçirdim. Daha sonra saç simülasyonu yöntemini denemek istedim. Saç ekimi ve saç simülasyonu kombine olarak çok iyi sonuç veriyor" diye konuştu.

Dr Ulusan, saçların ince telli olması ve donör bölgede istenilen sayıda greft olmaması nedeniyle saç simülasyonu ile daha yoğun bir görünüm elde edildiğini de ifade etti.