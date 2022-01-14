“Sadece Kadın”, Bayraklı'da sahnelenecek

Kadına şiddeti konu alan ‘Sadece Kadın' isimli tiyatro oyunu, Bayraklı Belediyesi tarafından izleyiciyle buluşturulacak. 20 Ocak Perşembe günü Tepekule Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenecek oyun için ücretsiz davetiyeler, Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğünden alınabilecek.

Bayraklı Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışmaları kapsamında, Gözde Dinçer ve Yavuz Kağan Gültekin'in yazdığı ‘Sadece Kadın' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Pınar Koyuncu, Banu Güngör İnal, Merve Nur Türkan, Burçak Bilgili ve Murat İnal'ın rol alacağı oyun, Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi-Anadolu Salonunda sahnelenecek. 20 Ocak'taki etkinlik saat 19.00'da başlayacak. Ücretsiz davetiyeler Bayraklı Belediyesinden alınabilecek. Kadına şiddetle alakalı bir sosyal sorumluluk projesi olarak tiyatro sahnesi için hazırlanan oyunda; psikolojik şiddet gören bir kadın, küçük yaşta evlendirilen bir kız çocuğu ve şiddet gören iyi eğitimli bir kadının hikayeleri anlatılıyor.

"Kadına şiddetle mücadelemiz her alanda sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kadınlarımıza hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek hepimize düşen önemli bir görev. Tüm kadınlarımızın eşit, özgür ve güven dolu dünyada, şiddete maruz kalmadan yaşamlarını sürdürme mücadelelerinde her zaman yanlarındayız. Bu kapsamda düzenlediğimiz farkındalık etkinliğinde kadına şiddeti konu alan tiyatro oyunumuza herkesi davet ediyoruz” dedi.