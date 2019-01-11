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Sağanakla beraber oluşan heyelan 2 mahalle yolunu kapattı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle Armutlu ve Yiğitler dereleri taşarken, heyelanın meydana geldiği bölgede 2 mahalle yolu kapandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle Armutlu ve Yiğitler dereleri taşarken, heyelanın meydana geldiği bölgede 2 mahalle yolu kapandı.


Sağanak, Kemalpaşa ilçesinde de etkisini gösterdi. Aşırı yağışlar nedeniyle Armutlu ve Yiğitler dereleri taşarken yağışlarla birlikte cadde ve sokaklar da göle döndü. Armutlu Mahallesi'ndeki 2 köyü birbirine bağlayan mahalle yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köy yolu geçici bir süre kapandı. Yiğitler Mahallesi'nde Yiğitler Deresi'nin taşması sonucu piknik alanı suların altında kaldı ve maddi hasar oluştu.


Sağanak, vatandaşlara da zor anlar yaşatırken bazı evleri ise su bastı ve sular ekiplerce tahliye edildi.

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